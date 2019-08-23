В Подмосковье на социальную ипотеку для учителей направили 122 млн рублей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общая сумма субсидии по программе "Социальная ипотека" для учителей Московской области в 2019 году составила 122 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
В четверг 55 учителей Московской области получили льготы на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека". Сертификаты в доме правительства Московской области в Красногорске вручила первый заместитель министра образования Подмосковья Ирина Каклюгина, их получили 28 учителей, 16 воспитателей и 11 молодых специалистов.
"55 учителей, воспитателей и молодых учителей получили свидетельства на общую сумму 122 миллиона рублей. С начала реализации программы "Социальная ипотека", учитывая данную церемонию, 1423 специалиста получили субсидии на приобретение жилья", − цитирует пресс-служба министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.
Программа реализуется в регионе с 2016 года, за три года в ней приняли участие 119 специалистов из 41 муниципального образования Московской области, а в 2019 году ей могут воспользоваться учителя биологии и физики, а также молодые учителя в возрасте до 35 лет.