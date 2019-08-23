В Подмосковье на социальную ипотеку для учителей направили 122 млн рублей

В четверг 55 учителей Московской области получили льготы на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека". Сертификаты в доме правительства Московской области в Красногорске вручила первый заместитель министра образования Подмосковья Ирина Каклюгина, их получили 28 учителей, 16 воспитателей и 11 молодых специалистов.

Программа реализуется в регионе с 2016 года, за три года в ней приняли участие 119 специалистов из 41 муниципального образования Московской области, а в 2019 году ей могут воспользоваться учителя биологии и физики, а также молодые учителя в возрасте до 35 лет.