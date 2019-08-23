Перевозчик объяснил, почему аварийный А321 не могут пустить на сувениры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила, что по закону не может продавать в качестве сувениров детали аварийно севшего на кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus A321, так как судно находится под таможенным обременением, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее издание Ура.ру написало, что в соцсетях обсуждается идея превратить самолет в памятник или экспонат музея, однако гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил изданию, что сделать это не получится.

"Самолет находится под таможенным обременением. По закону авиакомпания не имеет права продавать или использовать в качестве сувениров какие-либо детали. Все, что осталось от воздушного судна, ожидает решения таможни", – сказала собеседница агентства.

В пятницу специалисты начали работы по разрезанию корпуса воздушного судна, после чего его части будут вывезены и утилизированы.