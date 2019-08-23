Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку

МУРМАНСК, 23 авг — РИА Новости. В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.

Четырехпалубное судно, окрашенное в цвета российского флага, отправилось от причала "Росатомфлота" в порт Певек с помощью буксиров: один из них будет тянуть энергоблок, а другой — идти сзади и тормозить его. Рядом будет следовать третье, запасное судно.

По расчетам специалистов, средняя скорость буксирного каравана при благоприятных условиях составит порядка четыре-пять узлов (семь-девять километров в час).

Планируется, что на Чукотке "Академик Ломоносов" будет через три недели.

Таким образом, в России завершается проект строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Весной прошли испытания, подтвердившие проектные показатели плавучего энергоблока.

В июле петербургский Балтийский завод, где строился плавучий атомный энергоблок, официально передал его заказчику — концерну "Росэнергоатом".

До конца года в Певеке планируется закончить сооружение береговых и гидротехнических сооружений для станции, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в сети "Чукотэнерго" и тепла в город.

Ожидается, что ПАТЭС начнет работать в декабре и заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Как утверждают разработчики, ПАТЭС создана с большим запасом прочности, превышающим все возможные угрозы, так что ядерные реакторы неуязвимы для цунами и других природных катастроф.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), оснащенной двумя реакторными установками, которые могут обеспечить энергией город с населением около ста тысяч человек.

Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.

Блок предназначен для использования в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Главная его цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы в открытом море.