Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия подписала соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария в Москве.

"Сегодня мы рассмотрим и подпишем соглашение о дальнейшем развитии нашего военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии. Добро пожаловать в Москву", - сказал Шойгу, после чего министры подписали соглашение.

Он напомнил, что РФ и Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности двух государств. "Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности", - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, Кишмария выразил благодарность за вклад России в обеспечение безопасности республики.