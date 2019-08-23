Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия подписала соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмария в Москве.
"Сегодня мы рассмотрим и подпишем соглашение о дальнейшем развитии нашего военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии. Добро пожаловать в Москву", - сказал Шойгу, после чего министры подписали соглашение.
6 августа, 01:21РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Абхазии
Он напомнил, что РФ и Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности двух государств. "Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности", - подчеркнул Шойгу.
В свою очередь, Кишмария выразил благодарность за вклад России в обеспечение безопасности республики.
"То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности, - это особая благодарность, ваша заслуга в первую очередь, заслуга ваших офицеров и генералов, которые занимаются совместно с нашими офицерами и генералами, министерством обороны обеспечением безопасности. Еще раз выражаю свою благодарность за ту государственность, которая обеспечивается у нас силами ваших войск", - сказал он.