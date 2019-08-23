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РИА Новости

В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД

12:36 23.08.2019 (обновлено: 13:38 23.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Скоро его обнародуют, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Известно, что на совещании присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Кроме того, на этот раз был приглашен вице-премьер Юрий Борисов.
"В основном, обсуждалась проблематика ДРСМД в контексте недавнего испытания Соединенными Штатами Америки ракеты среднего радиуса действия сухопутным наземным стартом", — уточнил Песков.
Он также отметил, что ранее Путин уже выражал сожаления в связи с "подрывом основ" ДРСМД.
"Надо четко отфиксировать, вспомнить, именно президент Путин говорил о том, что фактически действия наших американских визави идут в противоречие с положениями этого договора и существенно ухудшают ситуацию. <...> Тогда к этим опасениям не прислушались и пошли по другому пути", — заключил пресс-секретарь президента.
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СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.
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Выход США из договора о РСМДАнтон ВайноДмитрий ПатрушевДмитрий МедведевВалентина МатвиенкоСергей ЛавровВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей НарышкинВладимир КолокольцевСергей ШойгуРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Либо гонка вооружений и обнищание народа в разы. Либо скорый конец правления тех кто сегодня находится в Кремле. Посмотрим , что они выберут .
23 августа, 12:43
Alex Markov
304233104
Гонка вооружений? Смех один. Гонку вооружений Россия выиграла 01.03.2018. А все нынешние потуги США - просто конвульсии сдающего позиции мирового гегемона. Россия имеет на вооружении "Цирконы" и "Кинжалы", "приземлить" которые не составит большого труда.
23 августа, 13:06
Алексей Козырев
94200222
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