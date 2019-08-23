В Сети появился трейлер фильма "Сиротский Бруклин" с Эдвардом Нортоном

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Студия Warner Bros разместила на YouTube первый трейлер драмы "Сиротский Бруклин", в которой режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли выступил актер Эдвард Нортон.

Действие происходит в 50-х годах. Лайонел (Эдвард Нортон) – частный детектив с синдромом Туретта должен узнать, кто убил его друга и наставника Фрэнка (Брюс Уиллис), и выяснить, как замешана в этом местная власть.

В драме также снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Гугу Мбата-Роу и другие.

Том Йорк и басист Red Hot Chili Peppers Фли записали композицию Daily Battles для саундтрека фильма.

"Сиротский Бруклин" - экранизация одноименного романа американского писателя Джонатана Летема.