В Сети появился трейлер фильма "Сиротский Бруклин" с Эдвардом Нортоном

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Студия Warner Bros разместила на YouTube первый трейлер драмы "Сиротский Бруклин", в которой режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли выступил актер Эдвард Нортон.
Действие происходит в 50-х годах. Лайонел (Эдвард Нортон) – частный детектив с синдромом Туретта должен узнать, кто убил его друга и наставника Фрэнка (Брюс Уиллис), и выяснить, как замешана в этом местная власть.
В драме также снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Гугу Мбата-Роу и другие.
Том Йорк и басист Red Hot Chili Peppers Фли записали композицию Daily Battles для саундтрека фильма.
"Сиротский Бруклин" - экранизация одноименного романа американского писателя Джонатана Летема.
В российский прокат фильм должен выйти 5 декабря 2019 года.
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