Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T12:50Z
https://ria.ru/20190823/1557823584.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155782/31/1557823175_101:0:3742:2048_1036x0_80_0_0_c00f3a8b4bed47f275fe0a58597b15c2.jpg
РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер фильма "Сиротский Бруклин" с Эдвардом Нортоном

12:50 23.08.2019
82
© Warner Bros. Pictures (2019)Кадр из фильма "Сиротский Бруклин"
Кадр из фильма Сиротский Бруклин
© Warner Bros. Pictures (2019)
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Студия Warner Bros разместила на YouTube первый трейлер драмы "Сиротский Бруклин", в которой режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли выступил актер Эдвард Нортон.
Действие происходит в 50-х годах. Лайонел (Эдвард Нортон) – частный детектив с синдромом Туретта должен узнать, кто убил его друга и наставника Фрэнка (Брюс Уиллис), и выяснить, как замешана в этом местная власть.
В драме также снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Гугу Мбата-Роу и другие.
Том Йорк и басист Red Hot Chili Peppers Фли записали композицию Daily Battles для саундтрека фильма.
"Сиротский Бруклин" - экранизация одноименного романа американского писателя Джонатана Летема.
В российский прокат фильм должен выйти 5 декабря 2019 года.
Кадр из трейлера фильма К звёздам
21 августа, 23:32Культура
Брэд Питт отправляется в экспедицию в трейлере "К звездам"
100001
КультураКино и сериалыНовости культурыЭдвард НортонУиллем ДефоАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)YouTubeБрюс Уиллис
Рекомендуем
Американская актриса, модель и певица Кирстен Данст на красной дорожке церемонии открытия 69-го Каннского кинофестиваля
Кирстен Данст стыдно за поцелуй с Брэдом Питтом в "Интервью с вампиром"
РИА
Новости
Актрисы Гарсель Бове и Номзамо Мбата
Стало известно, какие актрисы снимутся в "Поездке в Америку 2" с Эдди Мерфи
Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл на ежегодной премии ASCAP Pop Music Awards в Беверли-Хиллз
Брат Билли Айлиш выпустил собственную песню
Скульптура Альберто Джакометти
Скульптуру Джакометти, считавшуюся подделкой, продали за 500 тысяч фунтов
Лента
новостей
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке Метрополитен-музея искусств Кэмп: заметки о моде в Нью-Йорке. 6 мая 2019
Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
The Rolling Stones официально получили личную скалу на Марсе
Кадр из сериала Друзья
Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала "Друзья"
Панда
В "Ночь кино" в Московском зоопарке покажут фильм о пандах
Фестиваль духовно-нравственных фильмов Fresco стартует в Армении
Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Танец с саблями, мистерия и войска фараона: репетиция "Спасской башни"
Ким Кардашьян
Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил коллектив комбината "Апатит" с юбилеем
Сардиния
На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
Актер Хью Лори
Хью Лори сыграет в политическом триллере
Писатель Дмитрий Глуховский на творческом вечере
Роман "Метро 2033" экранизируют
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
Лента новостейМолния