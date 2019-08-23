РСТ: Швейцария не будет повышать стоимость виз для российских граждан

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представители московского офиса Switzerland Tourism заверили, что не планируют повышать сбор за оформление виз для российских граждан, несмотря на внесение Европейским союзом изменений в свой визовый кодекс, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседница агентства напомнила, что ранее Европейский союз внес в визовый кодекс изменения в части, касающейся условий и параметров выдачи визовых документов шенгенского образца. Согласно нововведениям, сбор за визу будет повышен и для взрослых, и для детей 6-12 лет. Швейцария - часть Шенгенского соглашения, и это обязывает ее следовать всем правовым решениям, вводимым Брюсселем. Соответственно, с 2 февраля 2020 года стоимость визы в страны Шенгена, включая Швейцарию, возрастет с 60 евро до 80 евро (с 65 до 92 швейцарских франков) для взрослых и с пяти евро до 40 евро для детей.

"Однако Россия и Швейцария в 2009 году подписали соглашение о взаимном упрощении выдачи виз, в котором, в частности, зафиксирован сбор за оформление визы швейцарской в России в 35 евро. Ни одна из сторон не высказывала заинтересованности в увеличении стоимости сбора за оформление визы. Двустороннее соглашение в силе, как сказали в офисе по туризму, и стоимость визового сбора для россиян при оформлении шенгенской визы в посольстве Швейцарии остается прежней", - проинформировала Тюрина.

Она подчеркнула, что российские туроператоры с благодарностью отметили высокую лояльность Швейцарии по отношению к России.