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РИА Новости
WorldSkills

Около 150 тысяч россиян переобучат по стандартам WorldSkills

12:25 23.08.2019 (обновлено: 14:48 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Около 150 тысяч россиян старшего возраста пройдут обучение по стандартам WorldSkills, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы в России ориентированы на то, чтобы обеспечить высокую динамику и повышение качества подготовки человеческого капитала. К 2023 году во всех регионах нашей страны будут внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, которые соответствуют рынку труда. Деятельность и такая длительность программ составит не более 6 месяцев, и это позволит сформировать, как нам кажется, кадровый потенциал, который как раз и будет востребован на рынке труда", - сказала Голикова на пленарном заседании 45-го чемпионата WorldSkills.
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Она напомнила, что в нацпроект "Демография" входит "такое направление, как освоение навыков будущего и переподготовка и дополнительная подготовка специалистов для граждан старшего возраста".
"Сегодня для 2019 года - это такие 25 тысяч специалистов - мы видим востребованность такого рода переподготовки и предполагаем, что в ближайшие годы 150 тысяч специалистов старшего возраста будут подготовлены по программам WorldSkills", - добавила вице-премьер.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа. Его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
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