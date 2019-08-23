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РИА Новости

Эксперт прокомментировал поступок Джонсона на встрече с Макроном

12:18 23.08.2019
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действия премьера Великобритании Бориса Джонсона, положившего ногу на столик во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, оставят серьезный отпечаток на и так нестандартном имидже премьер-министра, политику его уровня не стоило так поступать даже в шутку, считает эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. На видео, опубликованном в интернете, видно, как политики сидят друг напротив друга, а между ними стоит низкий столик, оба держат на нем руки. В какой-то момент Джонсон стукнул слегка по столику, после чего президент Франции с также с улыбкой стучит по столику рукой и что-то говорит. Британский премьер в ответ поднимает ногу, дотрагивается подошвой до кромки столика и сразу убирает ее. При этом оба политика продолжают смеяться. Затем Джонсон с улыбкой поднимает руку, смотря в сторону журналистов, после чего политики продолжают беседу.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном во дворце Елисейского дворца в Париже. 22 августа 2019
Вчера, 09:51РИА Новости
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"Конечно, это противоречит стандартным правилам делового этикета и поведения в приличном обществе... Но на кадрах видно что, скорее всего, это неудачная шутка, что это не было посягательством на оскорбление своего коллеги. Однако люди, которые занимаются общественной деятельностью и которые на виду, они всегда под прицелом камер. И вот это мгновение, на которое он поставил ногу, оно, конечно, осталось и будет иметь достаточно серьезный отпечаток на его имидже, который, собственно, и так у него несколько нестандартный. Он поставил ногу на мгновение, а судя по фото, кажется, что он так сидел вечность", - сказала РИА Новости Баранова.
Как отмечал телеканал Sky News, при внимательном просмотре видеозаписи становится ясно, что эксцентричный жест Джонсона стал результатом взаимной шутки. По всей видимости, Макрон сам подсказал гостю, что такой низкий столик может служить скамеечкой для ног, а Джонсон продемонстрировал, что возможность такого использования действительно существует.
По словам Барановой, даже если поступок Джонсона действительно был результатом шутки президента Франции, премьеру не стоило класть ногу на стол.

"Политик его уровня, который на мировой арене сейчас выступает, конечно, не должен был все-таки это делать. Ему стоит быть более сдержанным в своих порывах и эмоциях. На самом деле, Джонсон прекрасно знает и знаком со всеми правилами и этикета и хороших манер. У него прекрасное образование и бэкграунд, у него все замечательно, то есть это не незнание, скорее всего, это просто неудачная шутка, и он просто не подумал, что всюду камеры. Не совсем хорошо получилось, хотя по большому счету, не нужно было так и шутить", - уточнила эксперт.

Баранова также добавила, что, судя по действиям Бориса Джонсона, можно сказать, что он импульсивный и порывистый человек, манеры которого часто сравнивают с поведением президента США Донольда Трампа. При этом, по ее словам, у Джонсона также отмечается привычка сидеть на деловых встречах, широко расставив ноги. что, в свою очередь, говорит о его вольном и хозяйском поведении, однако такая позиция слишком свободна для делового этикета, заключила эксперт.
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Эммануэль МакронБорис ДжонсонВеликобританияФранцияВ мире
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