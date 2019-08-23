Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T12:15Z
https://ria.ru/20190823/1557822190.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155250/51/1552505141_0:116:3072:1844_1036x0_80_0_0_4b1b37024427a5b5fd7a2324c54db8cd.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

Лихачев рассказал о подготовке правительством решения по ледоколу "Лидер"

12:15 23.08.2019
681
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 авг - РИА Новости. Правительство России готовит постановление о строительстве самого мощного в мире, головного российского атомного ледокола проекта 10510 "Лидер", сообщил в пятницу журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Решение о фиксировании головного ледокола принято на бюджетной основе, 100% госбюджета, сейчас готовится постановление правительства, которое расставит все точки над i и по стоимости, и по срокам", - сказал Лихачев.
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне
22 августа, 08:59Ядерные технологии
"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
Стоимость строительства оценивается в 120 миллиардов рублей.
Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер". Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
1200000
Обсудить 0
Ядерные технологииПравительство РоссииАтомный ледокол "Лидер"Алексей ЛихачевРосатом
Рекомендуем
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред России оценил предложение США по новому ядерному соглашению
РИА
Новости
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
В Кремле прокомментировали данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне
"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
Лента
новостей
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно в Москве
Турецкий омбудсмен объяснил, почему не принимает жалобы россиян по бракам
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Писатель Дмитрий Глуховский на творческом вечере
Роман "Метро 2033" экранизируют
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
Guardian "признала" Крым российским
Деньги в кассовом аппарате
В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил о начале диалога Путина и Зеленского
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме в деловом центре Москва-Сити
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
В Совфеде рассказали, какие типы вооружений необходимо разрабатывать России
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Путин поручил Минобороны и МИД оценить угрозу от американских ракет
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58"Союз" отвели на безопасное расстояние от МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
Лента новостейМолния