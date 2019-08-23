Лихачев рассказал о подготовке правительством решения по ледоколу "Лидер"

МУРМАНСК, 23 авг - РИА Новости. Правительство России готовит постановление о строительстве самого мощного в мире, головного российского атомного ледокола проекта 10510 "Лидер", сообщил в пятницу журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Решение о фиксировании головного ледокола принято на бюджетной основе, 100% госбюджета, сейчас готовится постановление правительства, которое расставит все точки над i и по стоимости, и по срокам", - сказал Лихачев.

Стоимость строительства оценивается в 120 миллиардов рублей.