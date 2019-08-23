Лихачев рассказал о подготовке правительством решения по ледоколу "Лидер"

МУРМАНСК, 23 авг - РИА Новости. Правительство России готовит постановление о строительстве самого мощного в мире, головного российского атомного ледокола проекта 10510 "Лидер", сообщил в пятницу журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Решение о фиксировании головного ледокола принято на бюджетной основе, 100% госбюджета, сейчас готовится постановление правительства, которое расставит все точки над i и по стоимости, и по срокам", - сказал Лихачев.
Стоимость строительства оценивается в 120 миллиардов рублей.
Атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт), будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода. Планируется построить три ледокола "Лидер". Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.