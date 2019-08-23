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РИА Новости

Постпред России оценил предложение США по новому ядерному соглашению

12:12 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 23 авг – РИА Новости. Предложение Вашингтона разработать новое ядерное соглашение с участием России, США и Китая, но без военных союзников американцев – Великобритании и Франции – не вызывает доверия, заявил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что в США наметился новый стиль дипломатии: подорвать действующие договоренности – Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а затем предлагать заключить новые, а такой подход не вызывает доверия.
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"В принципе Россия считает, что пришло время превратить ядерное разоружение в многосторонний процесс. Но почему только КНР? Что насчёт Великобритании и Франции, которые являются военными союзниками США? Такие "упущения" не добавляют доверия к американским идеям", - написал Ульянов в Twitter.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3Дональд ТрампМИД РФКитайРоссияСШАВ мире
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