Постпред России оценил предложение США по новому ядерному соглашению

ВЕНА, 23 авг – РИА Новости. Предложение Вашингтона разработать новое ядерное соглашение с участием России, США и Китая, но без военных союзников американцев – Великобритании и Франции – не вызывает доверия, заявил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что в США наметился новый стиль дипломатии: подорвать действующие договоренности – Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а затем предлагать заключить новые, а такой подход не вызывает доверия.

"В принципе Россия считает, что пришло время превратить ядерное разоружение в многосторонний процесс. Но почему только КНР? Что насчёт Великобритании и Франции, которые являются военными союзниками США? Такие "упущения" не добавляют доверия к американским идеям", - написал Ульянов в Twitter.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.