Бриг с алыми парусами прибудет к участникам фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Бриг "Херсонес" с алыми парусами встретит участников фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму, они отправятся на нем к Феодосии, где расположен музей Александра Грина, и устроят концерт на набережной, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Поскольку это фестиваль фестивалей, у нас была нахальная идея перегнать сюда бриг "Россия" из Питера, который выходит на знаменитый праздник "Алые паруса". Идея технически оказалась нереализуемая... Поэтому мы решили поступить по-другому. В Севастополе есть сопоставимый бриг, который называется "Херсонес". Большой трехмачтовой огромный парусный бриг. Вот для него сшили полный комплект алых парусов. И он сегодня сюда придет с алыми парусами, и у нас часть программы на него направлена", - рассказал Кириенко журналистам в пятницу.

Он напомнил, что в Крыму есть несколько музеев, посвященных писателю Александру Грину. В частности, такой музей есть в Феодосии.

"Вчера у нас вместе с местным музейным сообществом появилась идея, что мы сейчас предложим ребятам-участникам арт-кварталов... из них соберем какую-то команду, посадим их на этот бриг "Херсонес" под алыми парусами, и он в воскресенье пойдет... к набережной Феодосии. Вместо Грея на лодке с него спустится творческая команда "Тавриды", которая устроит для отдыхающих и жителей Феодосии концерт на набережной", - рассказал Кириенко.