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РИА Новости

Бриг с алыми парусами прибудет к участникам фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму

12:07 23.08.2019 (обновлено: 13:19 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБриг под алыми парусами
Бриг под алыми парусами
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Бриг под алыми парусами. Архивное фото
СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Бриг "Херсонес" с алыми парусами встретит участников фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму, они отправятся на нем к Феодосии, где расположен музей Александра Грина, и устроят концерт на набережной, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Поскольку это фестиваль фестивалей, у нас была нахальная идея перегнать сюда бриг "Россия" из Питера, который выходит на знаменитый праздник "Алые паруса". Идея технически оказалась нереализуемая... Поэтому мы решили поступить по-другому. В Севастополе есть сопоставимый бриг, который называется "Херсонес". Большой трехмачтовой огромный парусный бриг. Вот для него сшили полный комплект алых парусов. И он сегодня сюда придет с алыми парусами, и у нас часть программы на него направлена", - рассказал Кириенко журналистам в пятницу.
Логотип фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ
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Он напомнил, что в Крыму есть несколько музеев, посвященных писателю Александру Грину. В частности, такой музей есть в Феодосии.
"Вчера у нас вместе с местным музейным сообществом появилась идея, что мы сейчас предложим ребятам-участникам арт-кварталов... из них соберем какую-то команду, посадим их на этот бриг "Херсонес" под алыми парусами, и он в воскресенье пойдет... к набережной Феодосии. Вместо Грея на лодке с него спустится творческая команда "Тавриды", которая устроит для отдыхающих и жителей Феодосии концерт на набережной", - рассказал Кириенко.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму. Как рассказал Кириенко, на фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
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Фестиваль "Таврида - Арт"Таврида (форум)Сергей КириенкоКрымСевастопольРоссияОбщество
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