Глава МВД наградил участников спасения младенца в Саранске

"За проявленные смелость и отвагу лейтенант полиции Василий Мартынов награжден медалью МВД России "За доблесть в службе", старший сержант полиции Виктор Ковальчук – медалью МВД России "За смелость во имя спасения". В ближайшее время награды полицейским будут вручены в Москве на очередном заседании Общественного совета при МВД России", - приводятся слова Волк на сайте министерства.

Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить его с третьего этажа дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции и МЧС через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную дочь злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".