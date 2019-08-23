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РИА Новости

Глава МВД наградил участников спасения младенца в Саранске

11:57 23.08.2019 (обновлено: 16:55 23.08.2019)
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© Фото : пресс-службой главы Республики МордовияУчастковый Василий Мартынов после церемонии вручения Орден Славы 3 степени за спасение младенца в Саранске
Участковый Василий Мартынов после церемонии вручения Орден Славы 3 степени за спасение младенца в Саранске
© Фото : пресс-службой главы Республики Мордовия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственными медалями участников спасения пятимесячного ребенка, которого отец хотел выбросить из окна третьего этажа в Саранске, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"За проявленные смелость и отвагу лейтенант полиции Василий Мартынов награжден медалью МВД России "За доблесть в службе", старший сержант полиции Виктор Ковальчук – медалью МВД России "За смелость во имя спасения". В ближайшее время награды полицейским будут вручены в Москве на очередном заседании Общественного совета при МВД России", - приводятся слова Волк на сайте министерства.
Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить его с третьего этажа дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции и МЧС через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную дочь злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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МВД РФВладимир КолокольцевРоссия
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