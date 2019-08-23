Зеленский ожидает результатов обмена задержанными в ближайшие дни

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает первых результатов в вопросе обмена задержанными с Россией в ближайшие дни, передает агентство УНН.

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично", - сказал он.

В середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран.