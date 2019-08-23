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РИА Новости

Зеленский ожидает результатов обмена задержанными в ближайшие дни

11:38 23.08.2019 (обновлено: 12:30 23.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает первых результатов в вопросе обмена задержанными с Россией в ближайшие дни, передает агентство УНН.
"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично", - сказал он.
В середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран.
Этот вопрос стал одной из ключевых тем первых телефонных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Военнослужащий РФ Александр Баранов, похищенный Службой безопасности Украины в ноябре 2016 в Подольском районном суде Киева. 8 февраля 2018
22 августа, 13:42Сказано в эфире
Политолог: в обмене заключенными между Украиной и РФ "есть парадокс"Адвокат рассказал о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал эту информацию.
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