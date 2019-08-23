США пытаются оправдаться за развал ДРСМД, заявили в Совфеде

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США занимаются информационными вбросами о превосходстве России в сфере ядерных вооружений, оправдываясь за развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ядерный потенциал России существенно вырастет в течение следующих 10 лет, заявил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совета Безопасности. По его данным, Россия "обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия" и у нее "есть до 2000 нестратегических ядерных боеголовок различных типов". В то же время, по словам дипломата, "у США в настоящий момент есть только одно нестратегическое оружие - бомба B-61".

"Выступление исполняющего обязанности постпреда США при ООН Джонатана Коэна на заседании Совбеза ООН - это очередная попытка свалить с больной головы на здоровую вину за прекращение действия ДРСМД, представив США в качестве невинной овечки, вынужденной отвечать на вызовы России", - сказал Клинцевич РИА Новости в пятницу.

По его словам, всем известно об особом упоре, который сделан именно на разработку ядерных зарядов малой мощности в ныне действующей ядерной доктрине США.