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РИА Новости

США пытаются оправдаться за развал ДРСМД, заявили в Совфеде

11:28 23.08.2019
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США занимаются информационными вбросами о превосходстве России в сфере ядерных вооружений, оправдываясь за развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ядерный потенциал России существенно вырастет в течение следующих 10 лет, заявил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совета Безопасности. По его данным, Россия "обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия" и у нее "есть до 2000 нестратегических ядерных боеголовок различных типов". В то же время, по словам дипломата, "у США в настоящий момент есть только одно нестратегическое оружие - бомба B-61".
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"Выступление исполняющего обязанности постпреда США при ООН Джонатана Коэна на заседании Совбеза ООН - это очередная попытка свалить с больной головы на здоровую вину за прекращение действия ДРСМД, представив США в качестве невинной овечки, вынужденной отвечать на вызовы России", - сказал Клинцевич РИА Новости в пятницу.
По его словам, всем известно об особом упоре, который сделан именно на разработку ядерных зарядов малой мощности в ныне действующей ядерной доктрине США.
"Недавнее испытание ракеты, запрещенной ДРСМД, серьезно ударило по имиджу США в мире, и никакие информационные вбросы, а именно этим занимался, выступая на заседании Совбеза ООН, постпред США, не в силах его поправить", - заключил Клинцевич.
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