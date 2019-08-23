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РИА Новости

В Ленинградской области мужчина получил штраф за разгон пьяной компании

11:19 23.08.2019 (обновлено: 11:39 23.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции оштрафовали жителя Ленинградской области, который выстрелил в воздух из охотничьего карабина, чтобы разогнать шумевшую под окном нетрезвую компанию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Лужском районе к административной ответственности привлечен местный житель, стрелявший из своего ружья. В отношении гражданина был составлен административный протокол", - сказано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, в четверг в полицию поступило сообщение о хлопках у дома 34 по улице Красной Артиллерии в городе Луга. Полицейские задержали мужчину 1975 года рождения, который из своего охотничьего карабина выстрелил в воздух для разгона нетрезвой компании, шумевшей под его окном.
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