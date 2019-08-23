В Ленинградской области мужчина получил штраф за разгон пьяной компании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции оштрафовали жителя Ленинградской области, который выстрелил в воздух из охотничьего карабина, чтобы разогнать шумевшую под окном нетрезвую компанию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В Лужском районе к административной ответственности привлечен местный житель, стрелявший из своего ружья. В отношении гражданина был составлен административный протокол", - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в четверг в полицию поступило сообщение о хлопках у дома 34 по улице Красной Артиллерии в городе Луга. Полицейские задержали мужчину 1975 года рождения, который из своего охотничьего карабина выстрелил в воздух для разгона нетрезвой компании, шумевшей под его окном.