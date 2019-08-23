Нацсовет по ТВ Украины обратится в суд с просьбой отозвать лицензию NewsOne

КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, заявил в пятницу член совета Сергей Костинский.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.

"Мы мониторили эфир этого телеканала (NewsOne - ред.), в том числе, во время выборов, и зафиксировали факты, имеющие признаки разжигания вражды в украинском обществе. И проект решения, который предусмотрен на 5 сентября, предусматривает обращение Национального совета в суд относительно аннулирования лицензии (телеканала - ред.)", - сказал Костинский в эфире телеканала " Прямой ".