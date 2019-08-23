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РИА Новости

В Совфеде поддержали идею маркировки воды для борьбы с контрафактом

11:04 23.08.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство минеральной и питьевой воды
Производство минеральной и питьевой воды
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сенаторы поддерживают инициативу о маркировке минеральной воды, меры по борьбе с контрафактом будут обсуждать в Совфеде с экспертами и представителями ведомств, заявил журналистам глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко обратила внимание, что, по мнению экспертов, примерно 80% минеральной воды на российском рынке является контрафактом. Она отметила, что ситуацию взял под контроль Совет Федерации. В начале августа Роспотребнадзор сообщал, что нарушения выявлены более чем в 130 партиях минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019 года. Ведомство предложило маркировать воду средствами идентификации. В ведомстве отметили, что маркировка исключит возможность попадания на рынок нелегальной продукции.
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"Мы предлагали правительству РФ рассмотреть возможность разработки "дорожной карты" по реализации мер, необходимых для устранения с рынка контрафакта. Определенные предложения от федеральных органов исполнительной власти уже поступают, но для формирования конкретных, реальных шагов нужно активизировать их обсуждение с участием всех заинтересованных сторон", - сказал сенатор.
По словам Майорова, на повестке дня - предложения о введении обязательной маркировки упакованной воды средствами идентификации, создании системы мониторинга качества минеральной воды, а также ряд других рекомендаций.
"Так, например, заслуживает внимания предложение министерства РФ по делам Северного Кавказа по разработке и реализации комплекса мер по коммерческому учету добычи, розлива и реализации природной минеральной воды, обеспечивающих включение данного вида товара в Единую систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров и ее интеграцию с системой "Учет и баланс подземных вод". Пилотный проект апробирован на территории Кавказских минеральных вод", - заявил председатель комитета.
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Он отметил, что эта мера позволит бизнесу обеспечить контроль каждой товарной единицы, повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес-процессы и сократить транзакционные издержки, потребителю - получить гарантию подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а государству даст инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с нелегальным оборотом товаров.
"На площадке Совета Федерации мы намерены выслушать мнения всех заинтересованных сторон, в том числе информацию о проведении комплексных проверок наличия контрафактной минеральной воды в розничной торговле", - отметил Майоров. Он подчеркнул, что по итогам заседания рабочей группы комитета с учётом мнений представителей федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного сообщества будут выработаны конкретные предложения по внедрению мер, направленных на изъятие из оборота контрафактной минеральной воды.
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