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РИА Новости

Twitter пожаловался в Верховный суд России на штраф в три тысячи рублей

11:03 23.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети Twitter на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Twitter пожаловался в Верховный суд РФ на решение мирового суда Москвы, оштрафовавшего его на 3 тысячи рублей за административное нарушение: компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.
"Жалоба зарегистрирована", - сообщили РИА Новости в пятницу в ВС РФ.
Это первый штраф для Twitter за нарушение указанного закона, он его уже оплатил. Аналогичный штраф ранее получил и Facebook.
Роскомнадзор в минувшем декабре потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует принятый не так давно закон. Не получив "конкретного ответа", в конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний.
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука
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В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев либо выпишет штраф (по КоАП, максимум 5 тысяч рублей).
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться.
Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
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РоскомнадзорВерховный суд РФАлександр ЖаровРоссияFacebook, Inc.TwitterОбщество
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