Большинство авиапутешественников вернутся домой с летних каникул 24 августа

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. 24 августа станет самым загруженным днем в аэропортах южных российских городов. В этот период намерены улететь домой больше всего туристов, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с 15 августа по 14 сентября с отправлением из южных российских городов и определили самый загруженный день перед началом учебного года.

Среди десяти южных городов, из которых накануне учебного года массово улетают отдыхающие, были Симферополь (34%), Сочи (23%), Анапа (12%), Краснодар (10%), Минеральные Воды (5%), Ростов-на-Дону (5%), Геленджик (4%), Махачкала (3%), Волгоград (1%) и Ставрополь (1%).

"24 августа из южных городов полетит домой больше всего пассажиров, которые купили билеты на вторую половину августа-начало сентября", - рассказали эксперты сервиса.