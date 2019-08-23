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РИА Новости
Туризм

Большинство авиапутешественников вернутся домой с летних каникул 24 августа

11:42 23.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. 24 августа станет самым загруженным днем в аэропортах южных российских городов. В этот период намерены улететь домой больше всего туристов, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с 15 августа по 14 сентября с отправлением из южных российских городов и определили самый загруженный день перед началом учебного года.
Среди десяти южных городов, из которых накануне учебного года массово улетают отдыхающие, были Симферополь (34%), Сочи (23%), Анапа (12%), Краснодар (10%), Минеральные Воды (5%), Ростов-на-Дону (5%), Геленджик (4%), Махачкала (3%), Волгоград (1%) и Ставрополь (1%).
"24 августа из южных городов полетит домой больше всего пассажиров, которые купили билеты на вторую половину августа-начало сентября", - рассказали эксперты сервиса.
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"А вот пиковые даты для южных железнодорожных вокзалов уже прошли. Самый большой поток возвращающихся домой туристов был 16-19 августа. Больше всего пассажиров к началу учебного года отправляется поездом из Анапы (20%), затем идут такие города, как Адлер (19%), Краснодар (14%), Сочи (11%) и Новороссийск (9%)", - уточнили в компании.
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ТуризмТуризмтуристыАдлерНовости - ТуризмНовороссийскКраснодарГеленджикВолгоградСимферопольСочиМинеральные ВодыАнапаРостов-на-ДонуМахачкалаСтаврополь
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