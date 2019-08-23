СМИ: на Шри-Ланке сняли режим ЧП, введенный после терактов в апреле

Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. Ранее президент продлевал действие режима ЧП три раза.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ,* запрещена в РФ). Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.