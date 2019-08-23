СМИ: на Шри-Ланке сняли режим ЧП, введенный после терактов в апреле

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена не стал в очередной раз продлевать действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после серии терактов в апреле, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в канцелярии главы государства.
"Президент не выпустил новую декларацию о продлении режима ЧП на новый период", - заявил источник агентства.
Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. Ранее президент продлевал действие режима ЧП три раза.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ,* запрещена в РФ). Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
*Террористическая организация, запрещенная в России