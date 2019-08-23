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РИА Новости

Экс-дипломат назвал поведение Джонсона на встрече с Макроном хамством

09:51 23.08.2019 (обновлено: 11:31 23.08.2019)
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© AFP 2019 / Christophe Petit Tesson/ PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном во дворце Елисейского дворца в Париже. 22 августа 2019
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном во дворце Елисейского дворца в Париже. 22 августа 2019
© AFP 2019 / Christophe Petit Tesson/ Pool
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действия премьера Великобритании Бориса Джонсона, положившего ногу на столик во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном недопустимы для дипломата, подобное можно назвать хамством, считает председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Ранее Джонсон на встрече с Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. На видео, опубликованном в интернете, видно, как политики сидят друг напротив друга, а между ними стоит низкий столик, оба держат на нем руки. В какой-то момент Джонсон стукнул слегка по столику, после чего президент Франции с также с улыбкой стучит по столику рукой и что-то говорит. Британский премьер в ответ поднимает ногу, дотрагивается подошвой до кромки столика и сразу убирает ее. При этом оба политика продолжают смеяться. Затем Джонсон с улыбкой поднимает руку, смотря в сторону журналистов, после чего политики продолжают беседу.
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"Непозволительно (подобное поведение). Это непозволительно такое поведение. Надо словами выражать свои мысли, а не жестами. Человек этим и отличается, что у него имеется запас необходимых слов, а у дипломата тем более должен иметься запас определенных слов для выражения своей мысли", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.
Как отмечал телеканал Sky News, при внимательном просмотре видеозаписи становится ясно, что эксцентричный жест Джонсона стал результатом взаимной шутки. По всей видимости, Макрон сам подсказал гостю, что такой низкий столик может служить скамеечкой для ног, а Джонсон продемонстрировал, что возможность такого использования действительно существует.
Как отметил Орджоникидзе, даже если действия Джонсона стали результатом взаимной шутки, политик не имел права так делать.
"Нет, ну что вы. Он (Макрон) сам-то этого не сделал. Вы знаете, многое зависит от того, как себя ведет хозяин, конечно. Я знаю, что у американцев принято ноги на стол класть. Но, опять же, не во время дипломатических переговоров. Нет, конечно, такое недопустимо, а тем более для переговоров первый лиц. Это какое-то неприличное хамство просто", - добавил Орджоникидзе.
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