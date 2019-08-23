Экс-дипломат назвал поведение Джонсона на встрече с Макроном хамством

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действия премьера Великобритании Бориса Джонсона, положившего ногу на столик во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном недопустимы для дипломата, подобное можно назвать хамством, считает председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Ранее Джонсон на встрече с Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. На видео, опубликованном в интернете, видно, как политики сидят друг напротив друга, а между ними стоит низкий столик, оба держат на нем руки. В какой-то момент Джонсон стукнул слегка по столику, после чего президент Франции с также с улыбкой стучит по столику рукой и что-то говорит. Британский премьер в ответ поднимает ногу, дотрагивается подошвой до кромки столика и сразу убирает ее. При этом оба политика продолжают смеяться. Затем Джонсон с улыбкой поднимает руку, смотря в сторону журналистов, после чего политики продолжают беседу.

"Непозволительно (подобное поведение). Это непозволительно такое поведение. Надо словами выражать свои мысли, а не жестами. Человек этим и отличается, что у него имеется запас необходимых слов, а у дипломата тем более должен иметься запас определенных слов для выражения своей мысли", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.

Как отмечал телеканал Sky News, при внимательном просмотре видеозаписи становится ясно, что эксцентричный жест Джонсона стал результатом взаимной шутки. По всей видимости, Макрон сам подсказал гостю, что такой низкий столик может служить скамеечкой для ног, а Джонсон продемонстрировал, что возможность такого использования действительно существует.

Как отметил Орджоникидзе, даже если действия Джонсона стали результатом взаимной шутки, политик не имел права так делать.