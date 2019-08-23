Робот "Федор" может выйти в открытый космос раньше 2021 года

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Российский антропоморфный робот "Федор" может вновь полететь на орбиту и впервые выйти в открытый космос "гораздо раньше" запланированного 2021 года, заявил РИА Новости в пятницу главный конструктор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Алексей Богданов.

"Динамика вопросов, которые отрабатываются "Роскосмосом", значительно увеличилась, и я не исключаю, что это может произойти гораздо раньше", - заявил он на вопрос о том, действительно ли "Федор" в следующий раз полетит в космос в 2021 году.

Но, по его словам, это будет уже не тот робот, который накануне отправился к МКС.

"В космонавтике принята определенная специфика, даже в рамках одного эксперимента робот не может быть один. Есть образцы, которые проходят испытания, в том числе и до полного выхода из строя. Есть образцы, которые предназначены для других испытаний, и так далее", - пояснил Богданов.

Для роботов, которые будут работать в вакууме, обязательно применение других материалов, других смазок и другого припоя в электронных платах и двигателях.

Богданов напомнил, что "через определенное время" готовится запуск нового многоразового корабля "Федерация", и во время всех первых полетов "Федор", он же Skybot, будет управлять кораблем сам. Также, по планам, робот совершит первые полеты к Луне.

"Это как раз и есть наша задача – испытывать новую технику, вывести человека из опасной зоны. Испытания роботами лишними не будут", - подчеркнул он.

Робот "Федор" полетел на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки 24-го числа его перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите робот пробудет до 7 сентября. Управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.