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РИА Новости

Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

09:38 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
В доме родителей президента правоохранители уже искали взрывчатку в день его официального визита в Кривой Рог в июле.
"Анонимное сообщение пришло в одну из служб столицы. В нём указывалось о минировании большого количества объектов в Киеве. Помимо этого неизвестный сообщил, что взрыв произойдёт на выходных (24-25 августа) в доме родителей действующего президента Украины", - пишет издание.
Как отмечается, правоохранители и экстренные службы города проинформированы о возможной угрозе.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Черновцы
2 августа, 19:29РИА Новости
На Украине сообщили о минировании около двухсот зданий в Черновцах
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКривой РогУкраинаВ мире
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