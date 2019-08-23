Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

В доме родителей президента правоохранители уже искали взрывчатку в день его официального визита в Кривой Рог в июле.

"Анонимное сообщение пришло в одну из служб столицы. В нём указывалось о минировании большого количества объектов в Киеве. Помимо этого неизвестный сообщил, что взрыв произойдёт на выходных (24-25 августа) в доме родителей действующего президента Украины", - пишет издание.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.