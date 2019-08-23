Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
В доме родителей президента правоохранители уже искали взрывчатку в день его официального визита в Кривой Рог в июле.
"Анонимное сообщение пришло в одну из служб столицы. В нём указывалось о минировании большого количества объектов в Киеве. Помимо этого неизвестный сообщил, что взрыв произойдёт на выходных (24-25 августа) в доме родителей действующего президента Украины", - пишет издание.
Как отмечается, правоохранители и экстренные службы города проинформированы о возможной угрозе.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.