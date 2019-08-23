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РИА Новости

Конструктор рассказал подробности полета робота "Федора" к МКС

08:54 23.08.2019 (обновлено: 10:00 23.08.2019)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Российский антропоморфный робот "Федор", который в четверг направился к Международной космической станции, не будет подзаряжаться и всю миссию в 17 дней проведет на одной зарядке, заявил РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.
Робот "Федор" полетел на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки 24 августа его перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите робот пробудет до 7 сентября. Таким образом, на станции робот пробудет 14 суток, а всего вне Земли – 17 дней. Управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Вчера, 03:06РИА Новости
Источник рассказал о задачах робота "Федора" на борту МКС
"Фактически сейчас робот все время будет в автономном полете, ему нельзя заряжаться и подзаряжаться, он живет на том объеме зарядки, на той электроэнергии, которую он получил на старте", - рассказал Богданов.
По его словам, "дело в том, что расписание космонавтов достаточно сжатое, он просто будет уходить в спящий режим и ждать, пока у космонавтов не освободится на него время для запланированных экспериментов. "Будет четыре или пять сеансов - я не знаю, сколько они смогут выделить, но на все эти сеансы питания хватит, как показывают расчеты", - отметил он.
Разработка "Федора" началась в 2014 году по заказу МЧС в рамках проекта "Спасатель" Фонда перспективных исследований. Изначально робота в космос отправлять не собирались, хотя в его основу были заложены наработки по проектам SAR-400 и SAR-401, которые предлагались до этого Роскосмосу. Разрабатывавшийся андроид-спасатель под управлением находящегося в безопасном месте оператора должен был пробираться через завалы и вытаскивать пострадавших из-под обломков зданий, помогать людям выбираться из пожаров, работать в зонах с химическим и радиационным заражением. Для этого его научили ходить по лестнице, водить автомобиль, использовать электроинструмент спасателей. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и делать уколы шприцом, а также работать дрелью.
К 2016 году, когда проект был окончательно разработан, в спасательной службе ему места не нашлось, и тогда его решили отправить в космос.
Свое новое имя – "Федор" (Final Experimental Demonstration Object Research, или Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований) – робот получил в 2016 году от Дмитрия Рогозина, курировавшего Фонд перспективных исследований. До этого робот фигурировал под названием "Аватар".
Космический полет робота "Федора"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Антропоморфный робот Skybot F-850 (робот Федор) поздравляет россиян с борта корабля Союз МС-14 с Днем флага Российской Федерации
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот пробудет на МКС 17 суток.

Робот Федор поздравил россиян с Днем Государственного флага. 22 августа 2019
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияРИА Наука
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