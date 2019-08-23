Конструктор рассказал подробности полета робота "Федора" к МКС

Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Российский антропоморфный робот "Федор", который в четверг направился к Международной космической станции, не будет подзаряжаться и всю миссию в 17 дней проведет на одной зарядке, заявил РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.

Робот "Федор" полетел на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки 24 августа его перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите робот пробудет до 7 сентября. Таким образом, на станции робот пробудет 14 суток, а всего вне Земли – 17 дней. Управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

"Фактически сейчас робот все время будет в автономном полете, ему нельзя заряжаться и подзаряжаться, он живет на том объеме зарядки, на той электроэнергии, которую он получил на старте", - рассказал Богданов.

По его словам, "дело в том, что расписание космонавтов достаточно сжатое, он просто будет уходить в спящий режим и ждать, пока у космонавтов не освободится на него время для запланированных экспериментов. "Будет четыре или пять сеансов - я не знаю, сколько они смогут выделить, но на все эти сеансы питания хватит, как показывают расчеты", - отметил он.

Разработка "Федора" началась в 2014 году по заказу МЧС в рамках проекта "Спасатель" Фонда перспективных исследований. Изначально робота в космос отправлять не собирались, хотя в его основу были заложены наработки по проектам SAR-400 и SAR-401, которые предлагались до этого Роскосмосу. Разрабатывавшийся андроид-спасатель под управлением находящегося в безопасном месте оператора должен был пробираться через завалы и вытаскивать пострадавших из-под обломков зданий, помогать людям выбираться из пожаров, работать в зонах с химическим и радиационным заражением. Для этого его научили ходить по лестнице, водить автомобиль, использовать электроинструмент спасателей. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и делать уколы шприцом, а также работать дрелью.

К 2016 году, когда проект был окончательно разработан, в спасательной службе ему места не нашлось, и тогда его решили отправить в космос.