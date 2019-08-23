В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании

Возгорание произошло в четверг в четырехэтажном здании, где арендуют площади порядка 40 компаний. Горение происходило на третьем этаже. Пострадали два человека, площадь пожара составила около 5 тысяч квадратных метров. Вечером в четверг возгорание было локализовано.