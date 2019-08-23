В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Возгорание произошло в четверг в четырехэтажном здании, где арендуют площади порядка 40 компаний. Горение происходило на третьем этаже. Пострадали два человека, площадь пожара составила около 5 тысяч квадратных метров. Вечером в четверг возгорание было локализовано.
"В 8.13 открытое горение в складском здании в Петербурге ликвидировано", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, на месте работает пять единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Площадь завалов составляет около 50 квадратных метров.