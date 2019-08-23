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РИА Новости

В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании

08:46 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Возгорание произошло в четверг в четырехэтажном здании, где арендуют площади порядка 40 компаний. Горение происходило на третьем этаже. Пострадали два человека, площадь пожара составила около 5 тысяч квадратных метров. Вечером в четверг возгорание было локализовано.
"В 8.13 открытое горение в складском здании в Петербурге ликвидировано", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, на месте работает пять единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Площадь завалов составляет около 50 квадратных метров.
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