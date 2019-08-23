Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока

ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите стран "группы семи" намерен обсудить вопросы международной экономики, ситуацию на Ближнем Востоке и проблемы Северной Кореи, об этом перед вылетом во Францию он заявил журналистам.

"Я намерен провести обмен мнениями и добиться результата по таким вопросам как устойчивый рост мировой экономики и сохранение свободы внешней торговли, региональные проблемы Северной Кореи и Ближнего Востока", - приводит его слова агентство Киодо.

В частности, вопросы ситуации на Ближнем Востоке Абэ затронет в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

"Что касается ситуации на Ближнем Востоке, где нарастает напряженность, я намерен провести откровенный обмен мнениями с точки зрения необходимости продолжения дипломатических усилий и в дальнейшем", - сказал премьер-министр.

Абэ не обошел стороной и соглашение о всеобъемлющей защите военной информации с Южной Кореей, которое по решению Сеула не будет больше продлено. Соглашение подразумевало прежде всего обмен данными между двумя странами. Особое значение соглашение имело в связи с ракетными пусками Северной Кореи. Премьер отметил, что Япония будет "тесно взаимодействовать с США для обеспечения мира и стабильности в регионе" и высказал решимость обеспечить безопасность Японии, несмотря на прекращение действия соглашения.