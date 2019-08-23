Кличко заявил об "особом статусе" Севастополя

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, согласно украинскому законодательству, особый статус означает, что градоначальники этих населенных пунктов также являются главами городской администрации. Однако, посетовал Кличко, власти страны пытаются ограничить полномочия мэра столицы.
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"В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть", — сказал он.
Севастополь, являющийся российским городом федерального значения, воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, на котором за это решение проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей города.