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РИА Новости

Министр ушел с поста из-за отказа Болсонару финансировать ЛГБТ-фильмы

02:59 23.08.2019 (обновлено: 05:11 23.08.2019)
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© AFP 2019 / DPA / Patrick SeegerУчастник гей-парада
Участник гей-парада
© AFP 2019 / DPA / Patrick Seeger
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 авг – РИА Новости. Министр культуры Бразилии Энрике Пирес подал в отставку после того, как президент страны Жаир Болсонару приостановил выделение средств на производство фильмов с ЛГБТ-тематикой, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
"Я не выступаю против кого-либо, я выступаю за свободу выражения… Я не приемлю того, что культура может иметь фильтры", - заявил министр.
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Болсонару ранее не раз высказывался против гомосексуализма. В частности, он заявил, что не смог бы любить сына, если бы он оказался геем.
На прошлой неделе президент подверг критике четыре фильма на тему жизни транссексуалов и гомосексуалистов. Болсонару отметил, что Национальное кинематографическое агентство не получит средств из госфонда на проекты с сексуальной тематикой и подчеркнул, что это не цензура.
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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