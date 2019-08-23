Министр ушел с поста из-за отказа Болсонару финансировать ЛГБТ-фильмы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 авг – РИА Новости. Министр культуры Бразилии Энрике Пирес подал в отставку после того, как президент страны Жаир Болсонару приостановил выделение средств на производство фильмов с ЛГБТ-тематикой, сообщает издание Министр культуры Бразилии Энрике Пирес подал в отставку после того, как президент страны Жаир Болсонару приостановил выделение средств на производство фильмов с ЛГБТ-тематикой, сообщает издание Folha de Sao Paulo

"Я не выступаю против кого-либо, я выступаю за свободу выражения… Я не приемлю того, что культура может иметь фильтры", - заявил министр.

Болсонару ранее не раз высказывался против гомосексуализма. В частности, он заявил, что не смог бы любить сына, если бы он оказался геем.