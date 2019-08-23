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РИА Новости

Болсонару обвинил Макрона в использовании пожаров в Амазонии в личных целях

02:47 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати"
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, призвавшего обсудить пожары в Амазонии на саммите G7, в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей.
Ранее Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны "большой семерки" обсудить эту проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.
"Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке", - написал Болсонару в Twitter.
Лидер Бразилии также заявил, что Макрон, описывая ситуацию в Амазонии, ссылался на фейковые фотографии.
Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, площадь лесных пожаров в Амазонии на 82% превосходит площади, пройденные огнем за прошлый год.
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Жаир БолсонаруЭммануэль МакронG7ФранцияБразилияTwitterВ мире
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