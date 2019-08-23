Болсонару обвинил Макрона в использовании пожаров в Амазонии в личных целях

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, призвавшего обсудить пожары в Амазонии на саммите G7, в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей.

Ранее Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны "большой семерки" обсудить эту проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.

"Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях… Предложение президента Франции обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке", - написал Болсонару в Twitter

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 22 августа 2019 г.

Лидер Бразилии также заявил, что Макрон, описывая ситуацию в Амазонии, ссылался на фейковые фотографии.