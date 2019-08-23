Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T00:40Z
https://ria.ru/20190823/1557810340.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152822/47/1528224741_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_cad98050a775690f48e1e4030fba5c6c.jpg
РИА Новости

Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"

00:40 23.08.2019
387
© Depositphotos / aa-wУправление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 60% россиян хотят жить в "умном доме", а 55% – носить "умную одежду", способную меняться в зависимости от погоды, следует из исследования аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", посвященного отношению жителей России к новым технологиям и их готовности к жизни в цифровом обществе.
"Большинство россиян положительно относятся к использованию так называемых "умных" технологий и устройств. 60% хотели бы жить в "умном доме", 55% – носить одежду из "умных материалов", меняющую свойства в зависимости от погоды. Виртуальные голосовые помощники также популярны среди россиян. Так, 59% опрошенных заявили, что готовы пользоваться голосовыми помощниками, встроенными в смартфоны и другие устройства", - говорится в документе.
Трудовая книжка
Вчера, 03:10РИА Новости
Исследование показало, кто в России меньше всего опасается сокращений
С меньшим энтузиазмом россияне относятся к внедрению нейротехнологий и технологий дополненной реальности. Около 38% респондентов хотели бы воспользоваться очками, которые самостоятельно находят информацию в сети о любом объекте, на который направлен взгляд. Порядка 32% россиян заинтересованы в использовании нейроинтерфейсов – миниатюрных устройств, с помощью которых можно отдавать команды компьютеру силой мысли.
"Новые технологии в сфере транспорта при их появлении готовы использовать сравнительно небольшое число россиян. 37% стали бы использовать автомобиль с электрическим двигателем. Беспилотным автомобилем воспользовался бы каждый пятый опрошенный (21%), 38% хотели бы воспользоваться технологией доставки товаров или почты беспилотными летательными аппаратами", - отмечается в исследовании. Чаще всего использовать новые технологии готовы мужчины, россияне в возрасте от 18 до 34 лет, а также люди с высоким уровнем дохода.
В целом, по результатам исследований, за 2018 год уровень цифровой грамотности россиян вырос - на 8 п.п., до 60 п.п. по 100-балльной шкале. Россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах.
"Еще лет пятнадцать назад многие из технологий, которым был посвящен опрос, казались фантастикой. Исследование показало, что интерес к таким фантастическим вещам, которые становятся реальностью, у россиян довольно высокий", - пишут авторы.
151000
Обсудить 1
РоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
РИА
Новости
Комар
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
Лоты-миллионеры лондонских торгов Sotheby's
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Лента
новостей
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
Похороны женщин и детей, убитых фашистами в одном из украинских сел
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперты посоветовали Украине покупать газ у "Газпрома" вместо Катара
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
Американский грузовой корабль Cygnus. 8 февраля 2019 года
Источник: старт американского корабля Cygnus к МКС планируется 21 октября
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко заявил об "особом статусе" Севастополя
Акция протеста в Гонконге
YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Профессор из Пекина рассказала, какая черта объединяет русских и китайцев
08:36Названы самые "мужские" марки автомобилей в России
08:31В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
08:26На Ямале начался отопительный сезон
08:17Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
08:04В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
07:59В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
07:56Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:44Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии
07:41Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
07:39Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
07:34МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина
07:31Машины с косатками и белухами из "китовой тюрьмы" прибыли к Охотскому морю
07:29Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке
07:16Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке
07:14Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока
07:06В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
06:54Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров
06:48МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
06:46Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии
Лента новостейМолния