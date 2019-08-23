Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 60% россиян хотят жить в "умном доме", а 55% – носить "умную одежду", способную меняться в зависимости от погоды, следует из исследования аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", посвященного отношению жителей России к новым технологиям и их готовности к жизни в цифровом обществе.

"Большинство россиян положительно относятся к использованию так называемых "умных" технологий и устройств. 60% хотели бы жить в "умном доме", 55% – носить одежду из "умных материалов", меняющую свойства в зависимости от погоды. Виртуальные голосовые помощники также популярны среди россиян. Так, 59% опрошенных заявили, что готовы пользоваться голосовыми помощниками, встроенными в смартфоны и другие устройства", - говорится в документе.

С меньшим энтузиазмом россияне относятся к внедрению нейротехнологий и технологий дополненной реальности. Около 38% респондентов хотели бы воспользоваться очками, которые самостоятельно находят информацию в сети о любом объекте, на который направлен взгляд. Порядка 32% россиян заинтересованы в использовании нейроинтерфейсов – миниатюрных устройств, с помощью которых можно отдавать команды компьютеру силой мысли.

"Новые технологии в сфере транспорта при их появлении готовы использовать сравнительно небольшое число россиян. 37% стали бы использовать автомобиль с электрическим двигателем. Беспилотным автомобилем воспользовался бы каждый пятый опрошенный (21%), 38% хотели бы воспользоваться технологией доставки товаров или почты беспилотными летательными аппаратами", - отмечается в исследовании. Чаще всего использовать новые технологии готовы мужчины, россияне в возрасте от 18 до 34 лет, а также люди с высоким уровнем дохода.

В целом, по результатам исследований, за 2018 год уровень цифровой грамотности россиян вырос - на 8 п.п., до 60 п.п. по 100-балльной шкале. Россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах.