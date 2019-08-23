Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта

Отмечается, что пограничники обратили внимание, что группа иностранцев, вместо того, чтобы проследовать на свой рейс, отправилась в туалет, где пробыла "длительное время". После этого туристы заявили, что у них нет паспортов, однако после осмотра уборной правоохранители обнаружили остатки их документов.