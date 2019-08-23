Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook.
Отмечается, что пограничники обратили внимание, что группа иностранцев, вместо того, чтобы проследовать на свой рейс, отправилась в туалет, где пробыла "длительное время". После этого туристы заявили, что у них нет паспортов, однако после осмотра уборной правоохранители обнаружили остатки их документов.
Пограничникам удалось установить гражданство иностранцев, а также выяснить, что в туалете за вознаграждение им должны были передать поддельные паспорта и посадочные талоны на "один из европейских рейсов".
В ведомстве добавили, что иностранцам отказали в дальнейшем следовании — их вернут в Турцию обратным рейсом.