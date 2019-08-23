Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало на своем сайте архивные документы со свидетельствами тягот, которые перенесло население Молдавской ССР во время оккупации во Второй мировой войне, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Освобождения Кишинева от немецко-румынской оккупации отмечается 24 августа. Минобороны РФ открыло по этому случаю специальный раздел на своем сайте.

"Представленные в разделе материалы фронтовых газет и боевых донесений служат живыми иллюстрациями всех ужасов, которым подверглись мирное население городов Молдавии и военнослужащие в лагерях для военнопленных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из справки, подготовленной начальником политуправления третьего Украинского фронта, можно будет узнать о состоянии освобожденных городов Молдавской ССР и "бесчинствах" в ее столице на основе свидетельств жителей Кишинева.

"Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру: были варварски уничтожены оперный и драматический театры, закрыто большинство школ. Население города, достигавшее при советской власти 300 тысяч человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз", - заявили в российском военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, все население было пропущено через специальные суды румынской службы безопасности, а признанных "подозрительными" немедленно арестовывали и подвергали жестоким наказаниям.