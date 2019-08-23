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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну

00:09 23.08.2019
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанкЖенщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало на своем сайте архивные документы со свидетельствами тягот, которые перенесло население Молдавской ССР во время оккупации во Второй мировой войне, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Освобождения Кишинева от немецко-румынской оккупации отмечается 24 августа. Минобороны РФ открыло по этому случаю специальный раздел на своем сайте.
Сожженное еврейское гетто в Вилиямполе (район Каунаса). 1 августа 1944
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"Представленные в разделе материалы фронтовых газет и боевых донесений служат живыми иллюстрациями всех ужасов, которым подверглись мирное население городов Молдавии и военнослужащие в лагерях для военнопленных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из справки, подготовленной начальником политуправления третьего Украинского фронта, можно будет узнать о состоянии освобожденных городов Молдавской ССР и "бесчинствах" в ее столице на основе свидетельств жителей Кишинева.
"Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру: были варварски уничтожены оперный и драматический театры, закрыто большинство школ. Население города, достигавшее при советской власти 300 тысяч человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз", - заявили в российском военном ведомстве.
По информации Минобороны РФ, все население было пропущено через специальные суды румынской службы безопасности, а признанных "подозрительными" немедленно арестовывали и подвергали жестоким наказаниям.
"Всех евреев румыны (союзники нацистской Германии - ред.) выселили из города и отправили в Одесскую область, где впоследствии их расстреляли. Жители города сообщают, что "некоторых советских граждан немецко-румынские изверги позакапывали в земле живыми", - добавили в Минобороны.
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФМолдавияРоссия
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