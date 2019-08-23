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РИА Новости

Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому

08:00 23.08.2019 (обновлено: 08:06 23.08.2019)
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© Фото : из личных архивов Дениса Терехова и Игоря БахтинаДенис Терехов, Игорь Бахтин
Денис Терехов, Игорь Бахтин
© Фото : из личных архивов Дениса Терехова и Игоря Бахтина
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Брянской области следователи возбудили дело против временно исполняющего обязанности начальника районного отдела полиции 36-летнего Дениса Терехова. По версии СК России, во время ссоры в кафе он, будучи сильно пьяным, избил 17-летнего подростка. Сейчас пострадавший находится в коме, а майор — в СИЗО. Из органов внутренних дел его уволили, не дожидаясь окончания расследования. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.

Удар в затылок

Вечером 13 августа на летнюю веранду одного из кафе в поселке Локоть приехал временно исполняющий обязанности отдела полиции Брасовского района Денис Терехов. Там развлекалась компания подростков, среди которых был студент местного промышленно-экономического техникума Игорь Бахтин (имя и фамилия несовершеннолетнего изменены).
По словам очевидцев, полицейский с приятелями сел за соседний столик. Через некоторое время он стал высказывать Бахтину какие-то претензии, а затем и вовсе предложил продолжить разговор за пределами кафе. Побеседовав на улице несколько минут, они пожали друг другу руки. Казалось, конфликт исчерпан.
© Фото : из личного архива Дениса ТереховаДенис Терехов был замначальника районного отдела полиции — фото из личного архива
Денис Терехов был замначальником районного отдела полиции - фото из личного архива
© Фото : из личного архива Дениса Терехова
Денис Терехов был замначальника районного отдела полиции — фото из личного архива
"Игорь повернулся к Терехову спиной и уже собрался уходить, но полицейский внезапно несколько раз ударил его по голове, — рассказывает РИА Новости приятель подростка. — Бахтин упал и стукнулся головой о ступеньки. Некоторое время он был еще в сознании".
Друзья позвонили родителям Игоря, те приехали почти сразу. Свидетели утверждают, что, пока Бахтину оказывали помощь, полицейский продолжал вести себя агрессивно, оскорблял мать и отца подростка.
В итоге Терехов уехал с места происшествия вместе с сотрудниками, прибывшими на вызов, а студента отправили в больницу. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию.
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Честь мундира

На следующий день следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". "По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов, будучи пьяным, избил 17-летнего посетителя кафе, — сообщили в СУ СКР по Брянской области. — По решению суда ближайшие два месяца он проведет под стражей".
Разобраться в инциденте поручили сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел регионального управления, а также оперативникам управления собственной безопасности МВД. Терехова уже уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей ведомство пообещало привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.
Инцидент с подростком вызвал в поселке большой ажиотаж. Большинство жителей заняли сторону пострадавшего, однако нашлись и те, кто встал на защиту полицейского.
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"Я давно знаю Дениса. Он нормальный мужик и, даже будучи пьяным, первым в драку никогда не лез и не кичился тем, что служит в полиции, — написал в социальных сетях один из местных жителей. — К тому же не все участники этого конфликта такие "белые и пушистые", какими их сейчас пытаются выставить".
Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Если вину майора докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Не исключено, что в будущем статью переквалифицируют на более тяжкую.

"Его называли Миротворец"

Тем временем, по словам знакомых семьи Бахтина, родственники полицейского заявили его матери, что Игорь сам спровоцировал конфликт с полицейским. При этом показания многочисленных свидетелей говорят об обратном. Да и в то, что подросток первым стал задирать незнакомого мужчину, не верят ни его родители, ни друзья, ни учителя.
© Фото : из личного архива Игоря БахтинаИгорь Бахтин
Игорь Бахтин
© Фото : из личного архива Игоря Бахтина
Игорь Бахтин
"В классе Игоря называли Миротворец, потому что он был очень спокойный и миролюбивый, — рассказывает РИА Новости директор школы № 3 Наталья Панова, где учился потерпевший. — На всех праздниках он отвечал за музыкальное сопровождение. Ему нравилось работать с аппаратурой, и, несмотря на то, что репетиции часто проходили по вечерам, Игорь никогда не отказывался помочь".
По ее словам, подросток вырос в благополучной семье и проблем с законом не имел. Два года назад, окончив девять классов, Бахтин поступил на юридический факультет местного колледжа, а следующим летом планировал защитить диплом и продолжить обучение в институте.
"Он хотел стать квалифицированным юристом, — добавляет директор Брасовского промышленно-экономического техникума Надежда Лохмоткина. — По характеру Игорь очень доброжелательный, трудолюбивый и дисциплинированный. В свободное от учебы время увлекался футболом, не курил и не употреблял алкоголь. Мы очень надеемся, что он поправится".
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