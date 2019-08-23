Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Брянской области следователи возбудили дело против временно исполняющего обязанности начальника районного отдела полиции 36-летнего Дениса Терехова. По версии СК России, во время ссоры в кафе он, будучи сильно пьяным, избил 17-летнего подростка. Сейчас пострадавший находится в коме, а майор — в СИЗО. Из органов внутренних дел его уволили, не дожидаясь окончания расследования. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.

Удар в затылок

Вечером 13 августа на летнюю веранду одного из кафе в поселке Локоть приехал временно исполняющий обязанности отдела полиции Брасовского района Денис Терехов. Там развлекалась компания подростков, среди которых был студент местного промышленно-экономического техникума Игорь Бахтин (имя и фамилия несовершеннолетнего изменены).

По словам очевидцев, полицейский с приятелями сел за соседний столик. Через некоторое время он стал высказывать Бахтину какие-то претензии, а затем и вовсе предложил продолжить разговор за пределами кафе. Побеседовав на улице несколько минут, они пожали друг другу руки. Казалось, конфликт исчерпан.

© Фото : из личного архива Дениса Терехова Денис Терехов был замначальника районного отдела полиции — фото из личного архива © Фото : из личного архива Дениса Терехова Денис Терехов был замначальника районного отдела полиции — фото из личного архива

"Игорь повернулся к Терехову спиной и уже собрался уходить, но полицейский внезапно несколько раз ударил его по голове, — рассказывает РИА Новости приятель подростка. — Бахтин упал и стукнулся головой о ступеньки. Некоторое время он был еще в сознании".

Друзья позвонили родителям Игоря, те приехали почти сразу. Свидетели утверждают, что, пока Бахтину оказывали помощь, полицейский продолжал вести себя агрессивно, оскорблял мать и отца подростка.

В итоге Терехов уехал с места происшествия вместе с сотрудниками, прибывшими на вызов, а студента отправили в больницу. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию.

Честь мундира

На следующий день следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". "По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов, будучи пьяным, избил 17-летнего посетителя кафе, — сообщили в СУ СКР по Брянской области. — По решению суда ближайшие два месяца он проведет под стражей".

Разобраться в инциденте поручили сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел регионального управления, а также оперативникам управления собственной безопасности МВД. Терехова уже уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей ведомство пообещало привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Инцидент с подростком вызвал в поселке большой ажиотаж. Большинство жителей заняли сторону пострадавшего, однако нашлись и те, кто встал на защиту полицейского.

"Я давно знаю Дениса. Он нормальный мужик и, даже будучи пьяным, первым в драку никогда не лез и не кичился тем, что служит в полиции, — написал в социальных сетях один из местных жителей. — К тому же не все участники этого конфликта такие "белые и пушистые", какими их сейчас пытаются выставить".

Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Если вину майора докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Не исключено, что в будущем статью переквалифицируют на более тяжкую.

"Его называли Миротворец"

Тем временем, по словам знакомых семьи Бахтина, родственники полицейского заявили его матери, что Игорь сам спровоцировал конфликт с полицейским. При этом показания многочисленных свидетелей говорят об обратном. Да и в то, что подросток первым стал задирать незнакомого мужчину, не верят ни его родители, ни друзья, ни учителя.

© Фото : из личного архива Игоря Бахтина Игорь Бахтин © Фото : из личного архива Игоря Бахтина Игорь Бахтин

"В классе Игоря называли Миротворец, потому что он был очень спокойный и миролюбивый, — рассказывает РИА Новости директор школы № 3 Наталья Панова, где учился потерпевший. — На всех праздниках он отвечал за музыкальное сопровождение. Ему нравилось работать с аппаратурой, и, несмотря на то, что репетиции часто проходили по вечерам, Игорь никогда не отказывался помочь".

По ее словам, подросток вырос в благополучной семье и проблем с законом не имел. Два года назад, окончив девять классов, Бахтин поступил на юридический факультет местного колледжа, а следующим летом планировал защитить диплом и продолжить обучение в институте.

"Он хотел стать квалифицированным юристом, — добавляет директор Брасовского промышленно-экономического техникума Надежда Лохмоткина. — По характеру Игорь очень доброжелательный, трудолюбивый и дисциплинированный. В свободное от учебы время увлекался футболом, не курил и не употреблял алкоголь. Мы очень надеемся, что он поправится".