Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T17:43Z
https://ria.ru/20190822/1559123657.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155200/06/1552000623_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_168ba26d35687e14aaa4bc2483c05bd1.jpg
РИА Новости

"КазМунайГаз" за полугодие увеличил чистую прибыль на 73%

17:43 22.08.2019 (обновлено: 17:43 25.09.2019)
4
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 22 авг – РИА Новости. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) в январе-июне текущего года получила чистую прибыль в размере 622 миллиарда тенге (1,641 миллиарда долларов), что на 73% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания.

"Чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 73% в сравнении с первым полугодием 2018 года и составила 622 миллиарда тенге (1,641 миллиарда долларов США)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, выручка за первое полугодие 2019 года составила 3,403 триллиона тенге (8,971 миллиарда долларов), что на 1,4% выше показателя за первое полугодие 2018 года. "Основное положительное влияние на динамику выручки оказали увеличение объемов реализации газа на экспорт и ослабление тенге к доллару США", - поясняется в сообщении.
Операционная прибыль КМГ за первое полугодие 2019 года составила 399 миллиардов тенге (1,053 миллиарда долларов), что выше прошлогоднего показателя на 38,2%.
Доля КМГ в чистой прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий за первое полугодие 2019 года составила 445 миллиардов тенге (1,174 миллиарда долларов), увеличившись на 32% по сравнению с первым полугодием 2018 года.
Добыча нефти. Архивное фото
12 марта 2018, 18:33РИА Новости
РФ и Казахстан нацелены на изучение глубинных месторождений нефти и газа
В первом полугодии 2019 года капитальные затраты компании составили 167 миллиардов тенге (440 миллионов долларов), что на 5,8% ниже по сравнению с первым полугодием 2018 года. По данным компании, снижение связано с завершением модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.
"КазМунайГаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.
000000
КазахстанЭкономика
Рекомендуем
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Задержана подозреваемая в похищении и убийстве младенца в Тюменской области
СК опубликовал видео с подозреваемой в убийстве ребенка в Тюменской области
Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Росавиация установит причины возгорания на севшем в Барнауле Boeing
10:18СК завел уголовное дело после жесткой посадки Boeing в Барнауле
10:14Памфилова заявила, что категорически против несанкционированных акций
10:13В аэропорту назвали причину травм пассажиров севшего в Барнауле Boeing
10:06Красный крест направил в Донбасс три грузовика стройматериалов
10:05В ЕАО отменили приговор экс-губернатору Винникову и вернули дело в суд
10:00Американская девочка с родимым пятном на все лицо прилетела в Россию
09:57Зеленский заявил, что Трамп пообещал помочь с "возвращением" Крыма
09:56Штаб американских войск на восточном фланге НАТО переедет из ФРГ в Польшу
09:53В Мытищах потушили цех по производству пластика
09:49Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:48В челябинском военном поселке уничтожили найденный рабочими снаряд
09:44Воспитывающего 70 детей настоятеля обители заподозрили в изнасиловании
09:44Зеленского удивила публикация его слов из разговора с Трампом
09:37Никто из россиян не пострадал при пожаре на траулере в Тромсе, сообщил МИД
09:32Зеленский заявил, что не приглашал Трампа в "нормандский формат"
09:30Норвежские пожарные не смогли за ночь потушить российский траулер в Тромсе
09:20СК завел дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса
09:18В Мытищах локализовали пожар в цехе по производству пластика
09:09ОНФ выявил 190 нарушений на 146 объектах при мониторинге дорожных камер
Лента новостейМолния