"КазМунайГаз" за полугодие увеличил чистую прибыль на 73%

АЛМА-АТА, 22 авг – РИА Новости. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) в январе-июне текущего года получила чистую прибыль в размере 622 миллиарда тенге (1,641 миллиарда долларов), что на 73% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания.

"Чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 73% в сравнении с первым полугодием 2018 года и составила 622 миллиарда тенге (1,641 миллиарда долларов США)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, выручка за первое полугодие 2019 года составила 3,403 триллиона тенге (8,971 миллиарда долларов), что на 1,4% выше показателя за первое полугодие 2018 года. "Основное положительное влияние на динамику выручки оказали увеличение объемов реализации газа на экспорт и ослабление тенге к доллару США", - поясняется в сообщении.

Операционная прибыль КМГ за первое полугодие 2019 года составила 399 миллиардов тенге (1,053 миллиарда долларов), что выше прошлогоднего показателя на 38,2%.

Доля КМГ в чистой прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий за первое полугодие 2019 года составила 445 миллиардов тенге (1,174 миллиарда долларов), увеличившись на 32% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

В первом полугодии 2019 года капитальные затраты компании составили 167 миллиардов тенге (440 миллионов долларов), что на 5,8% ниже по сравнению с первым полугодием 2018 года. По данным компании, снижение связано с завершением модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.