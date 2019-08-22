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РИА Новости

Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии

23:54 22.08.2019 (обновлено: 23:55 22.08.2019)
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Дагестане замглавы села Кулецма предоставил неверные паспортные данные, чтобы получать пенсию. Об этом сообщила прокуратура Левашинского района.
По данным полиции, 28-летний мужчина "состарил" себя на 34 года и приобрел фальшивую трудовую книжку, согласно которой якобы работал в колхозе в 1985-1996 годах.
Начальник Отдела внутренних дел ГУВД Московского горисполкома Совета народных депутатов
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Справка — триста, паспорт — три тысячи. Кто и зачем "возрождает" СССР
В начале прошлого года он написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости, и с этого времени обманным путем получил более 155 тысяч рублей.
В отношении чиновника завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудников органов, выдававших поддельные документы, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
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