Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Дагестане замглавы села Кулецма предоставил неверные паспортные данные, чтобы получать пенсию. Об этом В Дагестане замглавы села Кулецма предоставил неверные паспортные данные, чтобы получать пенсию. Об этом сообщила прокуратура Левашинского района.

По данным полиции, 28-летний мужчина "состарил" себя на 34 года и приобрел фальшивую трудовую книжку, согласно которой якобы работал в колхозе в 1985-1996 годах.

В начале прошлого года он написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости, и с этого времени обманным путем получил более 155 тысяч рублей.