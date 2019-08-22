Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Дипломат отметил, что партнеры США из-за потакания Вашингтону "шаг за шагом возвращают из исторического небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты".

"Мы со своей стороны первыми к такой мере не прибегнем", - сказал Полянский.

При этом он отметил, что до описанной им ситуации осталось "не так много времени" из-за того, что у "американских коллег явно чешутся руки, берет верх желание поиграть мускулами".

Дипломат подчеркнул, что Россия обеспокоено сложившейся ситуацией.

"А вот американские коллеги, похоже, что нет", - сказал Полянский.

Нарушение ДРСМД

Исполняющий обязанности постпреда также заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, стремясь к развалу соглашения.

Дипломат также подчеркнул, что американские пусковые установки МК-41 в Румынии могут быть легко переоборудованы под испытанные недавно "Томагавки". Он подчеркнул, что это запрещено ДРСМД.

"Мы сразу же обратили на это внимание. Сейчас совершенно очевидно, что мы были правы", - добавил Полянский.

Говоря о распаде ДРСМД, Полянский подчеркнул, что если бы ситуация зависела только от России, то "мир бы никогда не оказался у той опасной черты, у которой он находится сейчас".

Угроза для СНВ-3

Кроме того, в российском постпредстве подчеркнули, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году, также находится под угрозой из-за США.

"Ключевые фигуры в действующей американской администрации заявляли, что в его продлении они не заинтересованы", - отметил дипломат.

Полянский заявил, что после выхода Вашингтона из ДРСМД была "выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями".

При этом российская сторона, как подчеркнул он, остается открытой к серьезному диалогу по стратегической стабильности.

Исполняющий обязанности постпреда призвал всех членов Совбеза ООН подключиться к решению этих вопросов. По его словам, от этого зависит "выживание человечества".

ДРСМД и СНВ-3

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (1000-5500 километров) и меньшим (от 500 до 1000 километров) диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила. В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД. Второго августа действие договора прекратилось.

СНВ-3, подписанный в 2010-м Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, предполагает взаимное сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

ИноСМИ. Серьезно Тень апокалипсиса, ч.3. Кто виноват в гонке вооружений?

Это единственный действующий между Россией и США договор об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

Испытание ракет

Несколько дней назад США испытали ракету, ранее запрещенную в рамках ДРСМД. Американский министр обороны Марк Эспер заявил, что модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей, тестировалась "для сдерживания" Китая.

Российский МИД обратил внимание, что при испытаниях использовалась пусковая установка Mk-41. В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".