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РИА Новости

США назвали военную деятельность России недостаточно открытой

22:28 22.08.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Такая позиция зафиксирована в опубликованном докладе госдепартамента о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения в 2018 году.
"Соединенные Штаты считают, что избирательная реализация Россией некоторых положений Венского документа и вытекающая из этого утрата транспарентности в отношении российской военной деятельности ограничили эффективность режима укрепления доверия и безопасности. Избирательная реализация Россией также вызывает озабоченность в отношении соблюдения Россией Венского документа", - говорится в докладе.
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В качестве доказательства в документе приводятся традиционные для США обвинения в адрес РФ в "оккупации Крыма" и "проведении боевых действий вместе с антиправительственными силами на востоке Украины".
Кроме того, авторы документа указывают, что Россия отказывается предоставлять информацию о своих воинских частях в Южной Осетии и Абхазии, а также о воинской части "на аэродроме в Курске" и части береговой охраны в Крыму. Дополнительно, как утверждается в докладе, Россия отказывается предоставлять информацию о боевой разведывательной машине БРМ-1К (стоит на вооружении с 1973 года – ред.), двух типах боевых самолетов и одном типе вертолета, которые находятся на вооружении российской армии "по меньшей мере с 2017 года".
Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности регулирует политику военной открытости стран-участниц в Европе и на территории среднеазиатских республик.
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