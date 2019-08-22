США назвали военную деятельность России недостаточно открытой

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Такая позиция зафиксирована в опубликованном докладе госдепартамента о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения в 2018 году.

"Соединенные Штаты считают, что избирательная реализация Россией некоторых положений Венского документа и вытекающая из этого утрата транспарентности в отношении российской военной деятельности ограничили эффективность режима укрепления доверия и безопасности. Избирательная реализация Россией также вызывает озабоченность в отношении соблюдения Россией Венского документа", - говорится в докладе.

В качестве доказательства в документе приводятся традиционные для США обвинения в адрес РФ в "оккупации Крыма" и "проведении боевых действий вместе с антиправительственными силами на востоке Украины".

Кроме того, авторы документа указывают, что Россия отказывается предоставлять информацию о своих воинских частях в Южной Осетии и Абхазии, а также о воинской части "на аэродроме в Курске" и части береговой охраны в Крыму. Дополнительно, как утверждается в докладе, Россия отказывается предоставлять информацию о боевой разведывательной машине БРМ-1К (стоит на вооружении с 1973 года – ред.), двух типах боевых самолетов и одном типе вертолета, которые находятся на вооружении российской армии "по меньшей мере с 2017 года".