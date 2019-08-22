Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T22:52Z
https://ria.ru/20190822/1557808283.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155684/91/1556849165_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c14ab70413dcbbdc6b392a2c64605a1c.jpg
РИА Новости

Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном

21:55 22.08.2019 (обновлено: 22:52 22.08.2019)
8757
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на журнальный столик в Елисейском дворце. На эпизод обратило внимание издание Busines Insider.
В социальных сетях раскритиковали Джонсона за неуместное поведение на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, биограф британского премьера Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и стыдным".
При этом BI отмечает, что поступок Джонсона вероятнее всего был шуткой.
"Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, если премьер захочет откинуться, что Джонсон в шутку и делает", - написал корреспондент Sky News Том Рейнер в твиттере.
На опубликованном в Сети видео слышно, как политики смеются.
Тем не менее, большинство комментаторов сочли поведение политика недипломатичным.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Музее науки и промышленности в Манчестере. 27 июля 2019
2 августа, 08:00РИА Новости
Бориса Джонсона ждет "унижение" в споре с Путиным
1387472770
Обсудить 8
Эммануэль МакронБорис ДжонсонВеликобританияФранцияВ мире
Популярные комментарии
"Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, если премьер захочет откинуться…", — написал журналист газеты Sun. Вообще то, выглядит так, что Макрон собрался почистить Джонсону ботинки и уже непринуждённо тянется это делать, а Джонсон очень доволен от такого поворота сюжета. Как-то так это выглядит...
22 августа, 22:18
Себекхотеп III
000000
Посади Джонсона за стол, он и ноги на стол. (английская поговорка).
22 августа, 22:07
Муля не нервируй
560001
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство в США осудило попытки выставить СССР "зачинщиком" Второй мировой
РИА
Новости
Флаги стран-участниц саммита G7
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом
Лавров раскритиковал ситуацию с дискриминацией RT и Sputnik в Европе
Лента
новостей
Спектакль «Ревизор» на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
МИД Канады назвал условия присоединения России к G7
Опубликовано видео ужасающих повреждений Титаника
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"
Мария Захарова посетила на Машуке секцию обучения кавказским танцам. Стоп-кадр видео
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" прокомментировала скандал с женщиной, умолявшей пустить ее на борт
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Первый полет разведывательного беспилотника Форпост-Р
Минобороны показало первый полет разведывательного беспилотника "Форпост-Р"
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния