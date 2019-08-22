Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на журнальный столик в Елисейском дворце. На эпизод обратило внимание издание Busines Insider.
В социальных сетях раскритиковали Джонсона за неуместное поведение на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, биограф британского премьера Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и стыдным".
très diplomatique— Matthew Champion (@matthewchampion) 22 августа 2019 г.
(pic Christophe Petit Tesson/AFP/Getty Images) pic.twitter.com/qOQVbD72Pg
При этом BI отмечает, что поступок Джонсона вероятнее всего был шуткой.
"Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, если премьер захочет откинуться, что Джонсон в шутку и делает", - написал корреспондент Sky News Том Рейнер в твиттере.
WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) 22 августа 2019 г.
На опубликованном в Сети видео слышно, как политики смеются.
Тем не менее, большинство комментаторов сочли поведение политика недипломатичным.
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