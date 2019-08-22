Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T21:51Z
https://ria.ru/20190822/1557808222.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151731/64/1517316401_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2557531d6df482047e2bc7c92022691c.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Посольство в США осудило попытки выставить СССР "зачинщиком" Второй мировой

21:51 22.08.2019
3085
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА новости. Попытки СМИ представить СССР "зачинщиком" второй мировой войны оскорбляют память миллионов советских людей, сражавшихся за спасение Европы от нацистов, авторы таких статей искажают и умалчивают исторические факты, заявил в опубликованной изданием "Вашингтон Таймс" статье пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николая Лахонина.
"Попытки же представить Советский Союз "зачинщиком" Второй мировой войны оскверняют светлую память миллионов советских людей, благодаря подвигу которых страны Европы были спасены от нацистской оккупации", - говорится в публикации дипломата. Его высказывание стала реакцией на несколько статей, опубликованных "Вашингтон таймс" в преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
В США выпустили монету с союзниками по Второй мировой войне без СССР
23 мая, 00:34РИА Новости
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
"В преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны в американских СМИ наблюдается активизация очередной русофобской пропагандисткой кампании. Ее цель - возложить ответственность за эту глобальную катастрофу в равной степени на гитлеровскую Германию и Советский Союз и при этом бросить тень на современную Россию", - говорится в публикации представителя российского дипломатического ведомства.
По замечанию Лахонина, авторы статей в пользу своей риторики "игнорируют" или "умышленно замалчивают" исторические факты, пытаются "принизить "решающую роль" советского народа в разгроме нацизма".
"Вне всякого сомнения, победа была добыта общими усилиями союзников по антигитлеровской коалиции. В то же время не подлежит сомнению, что к лету 1944 года исход войны уже был предопределен победами Красной Армии над гитлеровцами под Сталинградом и Курском, в ходе которых агрессор потерял более двух миллионов человек", - отмечается в статье российского дипломата.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
28 июня, 18:00Саммит G20 в Осаке
Трамп понимает роль СССР во Второй Мировой войне, считает депутат
4900030
Обсудить 3
МедиавойныМедиавойныВторая мировая война (1939-1945)РоссияСССРСШАВ мире
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Лента
новостей
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния