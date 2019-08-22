Посольство в США осудило попытки выставить СССР "зачинщиком" Второй мировой

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА новости. Попытки СМИ представить СССР "зачинщиком" второй мировой войны оскорбляют память миллионов советских людей, сражавшихся за спасение Европы от нацистов, авторы таких статей искажают и умалчивают исторические факты, заявил в опубликованной изданием " Попытки СМИ представить СССР "зачинщиком" второй мировой войны оскорбляют память миллионов советских людей, сражавшихся за спасение Европы от нацистов, авторы таких статей искажают и умалчивают исторические факты, заявил в опубликованной изданием " Вашингтон Таймс " статье пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николая Лахонина.

"Попытки же представить Советский Союз "зачинщиком" Второй мировой войны оскверняют светлую память миллионов советских людей, благодаря подвигу которых страны Европы были спасены от нацистской оккупации", - говорится в публикации дипломата. Его высказывание стала реакцией на несколько статей, опубликованных "Вашингтон таймс" в преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"В преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны в американских СМИ наблюдается активизация очередной русофобской пропагандисткой кампании. Ее цель - возложить ответственность за эту глобальную катастрофу в равной степени на гитлеровскую Германию и Советский Союз и при этом бросить тень на современную Россию", - говорится в публикации представителя российского дипломатического ведомства.

По замечанию Лахонина, авторы статей в пользу своей риторики "игнорируют" или "умышленно замалчивают" исторические факты, пытаются "принизить "решающую роль" советского народа в разгроме нацизма".