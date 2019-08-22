Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Дипломат обратила внимание, что западные государства в этих двух случаях по-разному интерпретируют право народа на самоопределение.
Так, официальный представитель МИД привела в пример позицию датской королевской семьи, заявившей о том, что судьбу острова должны решать его жители.
"Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?" – отметила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Американский лидер подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". В Гренландии заявили, что остров не продается, а Дания выразила надежду, что Трамп пошутил. После этого президент США отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Вчера, 18:34Акценты - Радио Sputnik"Тайна" мира с Данией. Трамп крепко взялся за Копенгаген Датчане могли бы и понять, что ему правда очень хочется Гренландию. Не захотели. Вот он и включил режим обиженного мальчика. Скажем, Кая. А своей Герды у него нет. Расколдовать некому. Так он и будет выкладывать на полу Овального кабинета свое вечное слово: "хочу".
В Кремле назвали планы американского лидера купить остров "международным шоппингом". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва не намерена вмешиваться в отношения Вашингтона и Копенгагена.
Крым стал российским регионом в результате референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовало более 95 процентов жителей полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
16 августа, 16:34РИА НовостиХотеть не вредно