Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

"Тайна" мира с Данией. Трамп крепко взялся за Копенгаген Датчане могли бы и понять, что ему правда очень хочется Гренландию. Не захотели. Вот он и включил режим обиженного мальчика. Скажем, Кая. А своей Герды у него нет. Расколдовать некому. Так он и будет выкладывать на полу Овального кабинета свое вечное слово: "хочу".