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РИА Новости

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

21:30 22.08.2019 (обновлено: 21:31 22.08.2019)
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© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern UniversityРеконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern University
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Дипломат обратила внимание, что западные государства в этих двух случаях по-разному интерпретируют право народа на самоопределение.
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Так, официальный представитель МИД привела в пример позицию датской королевской семьи, заявившей о том, что судьбу острова должны решать его жители.
"Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?" – отметила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Американский лидер подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". В Гренландии заявили, что остров не продается, а Дания выразила надежду, что Трамп пошутил. После этого президент США отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
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"Тайна" мира с Данией. Трамп крепко взялся за Копенгаген Датчане могли бы и понять, что ему правда очень хочется Гренландию. Не захотели. Вот он и включил режим обиженного мальчика. Скажем, Кая. А своей Герды у него нет. Расколдовать некому. Так он и будет выкладывать на полу Овального кабинета свое вечное слово: "хочу".
В Кремле назвали планы американского лидера купить остров "международным шоппингом". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва не намерена вмешиваться в отношения Вашингтона и Копенгагена.
Крым стал российским регионом в результате референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовало более 95 процентов жителей полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Хотеть не вредно
16 августа, 16:34РИА Новости
Хотеть не вредно
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Обсудить 10
Мария ЗахароваДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинКрымРоссияСШАГренландияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Захарова , сравнила что -то с пальцем , вот это именно так называется . Удивительно , что этот человек имеет такой высокий статус в Российской Федерации.
22 августа, 21:39
Alex Markov
26000428
Захарова лукавит говоря от праве на самоопределение. Интересно что она скажет завтра заяви о таком праве какой нибудь регион России?
22 августа, 21:41
mdmiguel dios
22110325
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