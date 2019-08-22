В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание президента США Дональда Трампа купить у Дании Гренландию, отметив, что Россия не намерена вмешиваться в отношения Вашингтона и Копенгагена.
"Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся. Этот вопрос скорее связан с отношениями США и Дании. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но еще раз повторяю: это не наш вопрос. Мы не хотели бы вмешиваться", — сказал он.
Уточняющий вопрос о том, не расценивают ли в Кремле предложение Трампа как возможное проявление обострения борьбы за ресурсы Арктики, пресс-секретарь президента оставил без комментария.
"Я лишь скажу, что Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф. <...> Есть определенные успехи, работа эта продолжается, она абсолютно легитимна, соответствует международному праву", — отметил Песков.
О том, что Трамп хочет купить крупнейший в мире остров, который входит в состав Дании с правами широкой автономии, стало известно на прошлой неделе. Позже и сам американский лидер подтвердил, что действительно интересовался этим вопросом.
В Гренландии заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи", а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента абсурдной. После этого Трамп отменил визит в Копенгаген.