В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию

Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине. 27 апреля 2019

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание президента США Дональда Трампа купить у Дании Гренландию, отметив, что Россия не намерена вмешиваться в отношения Вашингтона и Копенгагена.

"Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся. Этот вопрос скорее связан с отношениями США и Дании. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но еще раз повторяю: это не наш вопрос. Мы не хотели бы вмешиваться", — сказал он.

Уточняющий вопрос о том, не расценивают ли в Кремле предложение Трампа как возможное проявление обострения борьбы за ресурсы Арктики, пресс-секретарь президента оставил без комментария.

"Я лишь скажу, что Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф. <...> Есть определенные успехи, работа эта продолжается, она абсолютно легитимна, соответствует международному праву", — отметил Песков.

О том, что Трамп хочет купить крупнейший в мире остров, который входит в состав Дании с правами широкой автономии, стало известно на прошлой неделе. Позже и сам американский лидер подтвердил, что действительно интересовался этим вопросом.