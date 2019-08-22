ЦИК предложит меры по совершенствованию избирательного законодательства

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Центризбирком России готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства, в частности использования новых технологий на выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она заявила, что сейчас информационные технологии часто используются и среди тех, кто занимается сбором подписей нечестным путем - их "изготовлением".

"Поэтому мы сейчас готовим пакет предложений для законодателей - Центральной избирательной комиссией - довольно активно. То есть (ЦИК) пропагандирует и формирует на основе общественного и экспертного мнения пакет предложений, который бы работал на совершенствование законодательства. По этому вопросу мы тоже готовим определенные предложения в том числе с использованием технологий уже со знаком "плюс", - сказала Памфилова в эфире телеканала " Россия 24 ".

Глава Центризбиркома сообщила, что на портале госуслуг зарегистрированы более 50 миллионов человек.

На выборах в Мосгордуму 8 сентября впервые в России будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование. Жители, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут проголосовать дистанционно, не выходя из дома.

"Сейчас у нас более 50 миллионов - для них эта процедура совершенно безопасна: это четкая идентификация, это совершенно невозможно украсть голос, и доступно - можно, находясь дома, проголосовать. Но у нас все-таки на 1 июля зарегистрировано избирателей в России около 108,5 миллионов, 50 миллионов - это далеко не все избиратели", - сказала она.