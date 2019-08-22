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РИА Новости

ЦИК предложит меры по совершенствованию избирательного законодательства

20:52 22.08.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Центризбирком России готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства, в частности использования новых технологий на выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она заявила, что сейчас информационные технологии часто используются и среди тех, кто занимается сбором подписей нечестным путем - их "изготовлением".
Глава ЦИК Элла Памфилова
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"Поэтому мы сейчас готовим пакет предложений для законодателей - Центральной избирательной комиссией - довольно активно. То есть (ЦИК) пропагандирует и формирует на основе общественного и экспертного мнения пакет предложений, который бы работал на совершенствование законодательства. По этому вопросу мы тоже готовим определенные предложения в том числе с использованием технологий уже со знаком "плюс", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Центризбиркома сообщила, что на портале госуслуг зарегистрированы более 50 миллионов человек.
На выборах в Мосгордуму 8 сентября впервые в России будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование. Жители, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут проголосовать дистанционно, не выходя из дома.
Глава ЦИК России Элла Памфилова
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"Сейчас у нас более 50 миллионов - для них эта процедура совершенно безопасна: это четкая идентификация, это совершенно невозможно украсть голос, и доступно - можно, находясь дома, проголосовать. Но у нас все-таки на 1 июля зарегистрировано избирателей в России около 108,5 миллионов, 50 миллионов - это далеко не все избиратели", - сказала она.
"Кстати, в данной кампании могут участвовать где-то около 56 миллионов. Это как одна из возможностей. Надо еще посмотреть, как усовершенствовать другую возможность для тех, кто не хочет через портал госуслуг. Мы точно понимаем, что систему сбора подписей надо совершенствовать", - рассказала Памфилова.
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