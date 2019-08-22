В Петербурге локализовали пожар в складском здании

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Пожар в складском здании в Санкт-Петербурге локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, его ранг понижен с пятого до четвертого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

"Пожар в складском здании в Петербурге локализован в 18.57", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ранг понижен с пятого до четвертого номера.