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РИА Новости

В Петербурге локализовали пожар в складском здании

19:12 22.08.2019 (обновлено: 19:18 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Пожар в складском здании в Санкт-Петербурге локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, его ранг понижен с пятого до четвертого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"Пожар в складском здании в Петербурге локализован в 18.57", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ранг понижен с пятого до четвертого номера.
Возгорание произошло в четырехэтажном здании, в котором арендуют площади порядка 40 компаний. Горение происходит на третьем этаже. В результате пострадали два человека, площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров.
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