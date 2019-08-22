В Петербурге локализовали пожар в складском здании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Пожар в складском здании в Санкт-Петербурге локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, его ранг понижен с пятого до четвертого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"Пожар в складском здании в Петербурге локализован в 18.57", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ранг понижен с пятого до четвертого номера.
Возгорание произошло в четырехэтажном здании, в котором арендуют площади порядка 40 компаний. Горение происходит на третьем этаже. В результате пострадали два человека, площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров.