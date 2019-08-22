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РИА Новости

Лидер итальянской "Лиги" высказался за внеочередные выборы

18:44 22.08.2019
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЛидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини
Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Архивное фото
РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер партии "Лига", вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что продолжает выступать за проведение внеочередных выборов, но дал понять, что готов возобновить работу правительства в рамках коалиции с "Движением 5 звезд".
"Италия не может иметь правительство с диаметрально различающимися позициями. Поэтому мы заявили, что слишком много "нет" привели к завершению работы нынешнего правительства. Сегодня главной дорогой не могут стать дворцовые игры, "правительства против кого-нибудь". Это должны быть выборы", - заявил Сальвини по окончании консультаций с президентом республики Серджо Маттареллой.
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Вместе с тем, лидер "Лиги" сообщил, что получил положительные сигналы от бывших союзников по коалиции из "Движения 5 звезд".
"Если кто-то мне скажет: "Мы подумаем, как сделать из многих "нет" сделать "да", мы улучшим команду (правительства) и программу, поставим себе целью выступать за, а не против", я всегда говорил, что я конкретный человек и не ношу злобы. Я всегда смотрю вперед, а не назад", - сказал Сальвини в президентском Квиринальском дворце.
По его словам, если "существует желание вновь запустить страну", "Лига" готова к этому "без предварительных условий и не смотря назад".
Другие представители правых политических течений, побывавшие в четверг на консультациях у Маттареллы, в целом высказались за досрочные выборы.
Так, партия бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" выступает за формирование нового большинства в парламенте, которое бы основывалось на правоцентристской коалиции "Лиги", "Вперед, Италия" и "Братьев Италии", а в случае его отсутствия призывает к досрочным выборам.
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"Необходимо создать в парламенте правоцентристское большинство. Если это окажется невозможным, единственным путем станут досрочные выборы", - заявил Берлускони по окончании консультаций.
В то же время идея экс-премьера противоречит числу мандатов, которыми в парламенте обладают три партии. По итогам мартовских выборов 2018 года коалиция правоцентристов получила 37% голосов, чего оказалось недостаточно на формирования парламентского большинства. Тогда "Лига" покинула бывших союзников и вошла в коалицию с "Движением 5 звезд"
Более категорично за проведение внеочередных выборов выступает правая партия "Братья Италии". По словам ее лидера Джорджи Мелони, голосование стало бы "единственным возможным исходом, который бы уважал Италию, ее народ и конституцию".
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Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда Сальвини уведомил премьер-министра Джузеппе Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать. Во вторник премьер отправился на прием к президенту и вручил ему прошение об отставке. После этого президент страны начал двухдневные консультации в поисках выхода из правительственного кризиса.
Президент должен определить, существуют ли сейчас условия формирования в парламенте правящего большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения новых выборов. Согласно конституции Италии именно президент республики имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы.
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Джузеппе КонтеМаттео СальвиниИталияВ мире
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