Россиянин Седиков попросил Зеленского о помиловании для участия в обмене

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Осужденный на Украине россиянин Алексей Седиков попросил президента Владимира Зеленского о помиловании для участия в обмене заключенными между Киевом и Москвой, сообщает в четверг сайт телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. При этом адвокат отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене.
"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен. Я сказал, так и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - приводит канал слова Седикова корреспонденту телеканала во время его посещения в колонии.
По данным СМИ, Седиков был осужден на Украине по статье "терроризм" за участие в конфликте Донбасса.