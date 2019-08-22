Россиянин Седиков попросил Зеленского о помиловании для участия в обмене

"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен. Я сказал, так и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - приводит канал слова Седикова корреспонденту телеканала во время его посещения в колонии.