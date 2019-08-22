Филарет обвинил "новую церковь" в закрытии банковского счета его структуры

КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко просит главу "новой церкви" Украины Епифания Думенко отозвать письмо о закрытии счета в "Ощадбанке" возглавляемой им неканонической церковной структуры.

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что томос об автокефалии "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".

"Согласно вашему письму, "Ощадбанк" в Киеве закрыл счет Киевской патриархии… Прошу вас отозвать ваше письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога, если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!" - говорится в обращении Филарета, опубликованном на сайте его неканонической церковной структуры.

Филарет напомнил, что 20 июня возглавляемая им неконическая церковная структура на соборе приняла решение о выходе из состава "новой церкви" Украины и заявил, что Епифаний не имеет к ней никакого отношения.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.