Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T18:06Z
https://ria.ru/20190822/1557800849.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155488/59/1554885976_0:314:1065:913_1036x0_80_0_0_3cc558e99a4812ccebdb5a7f1c8ef9e3.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Филарет обвинил "новую церковь" в закрытии банковского счета его структуры

18:06 22.08.2019
510
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко на заседании Верховной рады
Филарет Денисенко на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет Денисенко на заседании Верховной рады . Архивное фото
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко просит главу "новой церкви" Украины Епифания Думенко отозвать письмо о закрытии счета в "Ощадбанке" возглавляемой им неканонической церковной структуры.
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что томос об автокефалии "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
15 августа, 23:52РИА Новости
СМИ сообщили о планах "новой церкви" Украины сменить главу
"Согласно вашему письму, "Ощадбанк" в Киеве закрыл счет Киевской патриархии… Прошу вас отозвать ваше письмо в "Ощадбанк" о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога, если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!" - говорится в обращении Филарета, опубликованном на сайте его неканонической церковной структуры.
Филарет напомнил, что 20 июня возглавляемая им неконическая церковная структура на соборе приняла решение о выходе из состава "новой церкви" Украины и заявил, что Епифаний не имеет к ней никакого отношения.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
31 июля, 13:50Религия и мировоззрение
В Киеве настаивают на ликвидации церковной структуры раскольника Филарета
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
17 июля, 08:00Религия и мировоззрение
Украине выдвинули условие: платите за томос, иначе случится страшное
1280000
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеРаскольник Филарет ( Денисенко)ОщадбанкУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эксперт оценил влияние взятия Хан-Шейхуна на позиции России по Сирии
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Мир в Донбассе не является приоритетом для депутатов Рады, заявил Медведчук
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что владеет данными по обмену между Украиной и Россией
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп назвал политику ФРС США "болотом"
Лента
новостей
Вадим Рабинович
Рабинович: власти отдали оппозиции комитет "ничего не деланья" в Раде
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД
Флаги стран-участниц саммита G7
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
Флаг Украины
В Киеве День независимости отметят выставкой про Петлюру, Мазепу и Бандеру
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
На границе России и Украины усилили контроль после сообщений о вспышке чумы
Первый полет разведывательного беспилотника Форпост-Р
Минобороны показало первый полет разведывательного беспилотника "Форпост-Р"
Певица Лайма Вайкуле
Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
"Роснефть" подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика
Глава МИД Германии Хайко Маас посетил Новоспасский монастырь, где побеседовал с епископом Дионисием и представителями Московской Патриархии. 22 августа 2019
Глава МИД Германии посетил Новоспасский монастырь в Москве
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния