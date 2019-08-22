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РИА Новости

На границе России и Украины усилили контроль после сообщений о вспышке чумы

17:48 22.08.2019
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоАвтомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля на границе с Украиной после сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщила пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор проводит мониторинг ситуации в связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке инфекции, похожей на чуму, среди военнослужащих Украины в населенном пункте Авдеевка Донецкой области, уточнили в пресс-службе.
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"В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее природные очаги чумы не регистрировались на данной территории.
"Роспотребнадзор готов оказать необходимую помощь для диагностики и купирования эпидситуации, проведения противоэпидемических и профилактических мер в полном объеме", - добавили в пресс-службе.
Ситуацию ведомство взяло на особый контроль, подчеркнули в пресс-службе.
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