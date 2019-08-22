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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали возможное возвращение России в G8

17:45 22.08.2019 (обновлено: 20:05 22.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Если Запад определится со своей позицией и пригласит Россию к участию в формате G8, она может рассмотреть это предложение, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 во французском Биаррице (пройдет 24-26 августа). При этом ЕС выступает против возвращения РФ в G8 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС в четверг журналистам в Брюсселе. Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
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"У них там происходит смятение чувств и мыслей, и в G7, и в Евросоюзе. Трещит по швам ранее сплачивающая их русофобская политика", - сказал Джабаров РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что "нам это все равно - против они или за, сами себя веселят".
Сенатор отметил, что "семерка" давно превратилась в небольшой пиар-клуб, и к его решениям мало кто прислушивается. "Они реально решить ничего не могут, после выхода России из состава G7 страны Запада вернулись в привычное себе болотное состояние", - сказала Джабаров.
Он напомнил о позиции российского лидера о том, что G20 уже набрала обороты и вышла на первое место.
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По мнению политика, нам нужно спокойно относиться к разноголосице на Западе по поводу возможного участия России в "восьмерке".
"Будут предложения - мы их рассмотрим", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. Россия не отказывается от общения в любых форматах, однако возвращение РФ в G8 не является самоцелью, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Владимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФБольшая двадцаткаG8РоссияВ мире
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