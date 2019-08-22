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РИА Новости

В Петербурге увеличилось число пострадавших при пожаре в складском здании

17:25 22.08.2019 (обновлено: 18:47 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате крупного пожара в административном производственно-складском здании в Санкт-Петербурге увеличилось до двух человек, на место ЧП направлен второй пожарный поезд, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пострадали два человека, оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте пожара работает вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн. Дополнительно на место ЧП направлен второй пожарный поезд.
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