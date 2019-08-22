В Петербурге увеличилось число пострадавших при пожаре в складском здании

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате крупного пожара в административном производственно-складском здании в Санкт-Петербурге увеличилось до двух человек, на место ЧП направлен второй пожарный поезд, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.